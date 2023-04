Koschinat: "Versöhnung mit Publikum hat stattgefunden"

Uwe Koschinat hat die Hoffnung nach Bielefeld zurückgebracht. Durch die sieben Punkte seit seiner Amtsübernahme hat sich die Situation im Abstiegskampf deutlich verbessert. Vor der Partie gegen Düsseldorf hat der Coach personell die Qual der Wahl.

Euphorie in Bielefeld? Ein bisschen schon. Seit dem Amtsantritt von Trainer Uwe Koschinat hat die Arminia in drei Spielen sieben Punkte geholt, Sonntag gegen Fortuna Düsseldorf ( 13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) sollen die nächste drei Punkte her.

Und das erneut vor einer großen Kulisse. 21.600 Tickets sind schon verkauft, die Zuschauerzahl wird an die aus dem letzten Heimspiel gegen Nürnberg (23.500) heranreichen oder vielleicht sogar übertroffen werden.

Das ist ein Beweis dafür, dass die Versöhnung zwischen Publikum und Mannschaft stattgefunden hat Uwe Koschinat

"Das ist ein Beweis dafür, dass die Versöhnung zwischen Publikum und Mannschaft stattgefunden hat", sagte Koschinat auf der Pressekonferenz vor dem Düsseldorf-Spiel. Gleichzeitig tritt der 51-Jährige aber ein wenig auf die Bremse. "Wir haben noch nichts Großartiges erreicht, wir befinden uns weiterhin in einer prekären Situation."

Die Arminia hat jedoch jede Menge Selbstvertrauen getankt, gehört aktuell zu den formstärksten Teams der Liga. "Die Fortuna hat aber auch einen guten Lauf, das wird eine reizvolle, aber schwere Aufgabe", erklärte Koschinat.

Heißer Konkurrenzkampf auf einzelnen Positionen

Arminias Trainer freut sich derzeit über einen großen Konkurrenzkampf im Kader - und zwar über einen sehr positiven, wie er betont. "Alle Mann sind fit, wir können taktisch und personell jederzeit reagieren. Das ist eine angenehme Situation", sagte Koschinat.

Auf zwei, drei Positionen haben sich besondere Duelle im Kampf um einen Platz in der Startelf entwickelt. In der Innenverteidigung könnte Andres Andrade zurückkehren, Frederik Jäkel, der in Kiel beim 3:2-Auswärtssieg eine gute Partie und zudem einen Treffer gemacht hatte, müsste wieder weichen.

Doppelspitze gegen die Fortuna?

Ähnliche Situation auf der Acht: Platzhirsch Sebastian Vasiliadis ist zurück, der zuletzt gute Marc Rzatkowski könnte sich auf der Bank wiederfinden. "In meinem Kopf bin ich schon klar, ich will aber die Spannung hochhalten und habe mit der Mannschaft noch nicht gesprochen", sagte Koschinat.

Für ihn ist auch Janni Serra im Sturm wieder eine Option, dem er nach seiner Einwechslung in Kiel ein gutes Spiel attestierte. "Das muss nicht heißen, dass Serra für Fabian Klos spielt, es geht auch mit beiden", so der Chefcoach. "Wir schauen auch ein bisschen auf die Spielweise der Fortuna."

Koschinat vergisst vor lauter Energie manchmal die Situation

Die soll geschlagen werden, damit sich die Situation der Arminia im Abstiegskampf weiter verbessert. Und damit Koschinat noch glücklicher in Bielefeld wird, als er es jetzt schon ist. "Diese Aufgabe ist für mich einfach toll in meinem Leben, weil es ein so großer und toller Klub ist, da vergisst man vor lauter Energie manchmal die Tabellensituation. Der sind wir uns aber natürlich bewusst!"

Buckley kehrt als Markenbotschafter zurück

Nach der Pressekonferenz mit Koschinat stellte die Arminia noch einen alten Bekannten als Markenbotschafter für Südafrika vor. Delron Buckley, der in der Saison 2004/05 sehr erfolgreich für die Bielefelder in der Bundesliga stürmte (29 Spiele, 15 Tore) soll in seinem Heimatland die Marke Arminia und den deutschen Fußball bekannter machen und repräsentieren.

"Ich freue mich sehr auf alle kommenden Projekte. Als Botschafter möchte ich in einem unglaublich fußballbegeisterten Land gerne die Werte des Klubs vermitteln", sagte der 45-Jährige. "Es ist ein schönes Gefühl, wieder hier zu sein. In Bielefeld hatte ich meine beste Zeit, ich habe meine Frau hier geheiratet, meine erste Tochter ist hier geboren. Ich habe Arminia immer in meinem Herzen."

DSC-Geschäftsführer Christoph Wortmann: "Es ist für uns der nächste Schritt der Internationalisierung. Delron soll uns dabei unterstützen, medial besser wahrgenommen zu werden. Wir wollen dort nachhaltig arbeiten, Wissen transferieren und einen regen Austausch betreiben."

Arminias Engagement in Südafrika weitet sich aus

Bislang haben die Bielefelder eine Kooperation mit Maritzburg United, zudem haben einige Fußballschulen mit Hilfe der Arminia in Südafrika stattgefunden. Zusammen mit der Deutschen Industrie- und Handelskammer sollen zudem weitere Projekt angeschoben werden.

Buckley ist aktuell Sportdirektor der Universität in Durban und auch Trainer der ersten Uni-Mannschaft. Zudem arbeitet der 72-malige Nationalspieler Südafrikas als TV-Experte für die Bundesliga und die Premier League in seinem Heimatland.