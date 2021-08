Koschinat und der unbekannte Faktor bei "Startelf-Kandidat" Jacob

Der 1. FC Saarbrücken hat die zweiwöchige Pause genutzt, um sich für das Spiel gegen den MSV Duisburg in Form zu bringen, wie Trainer Uwe Koschinat betont. Gegen die Zebras kann er auf Sebastian Jacob zählen, dagegen steht ein Fragezeichen hinter Manuel Zeitz.

Zwei Spiele, drei Punkte - zuletzt trotz 86-minütiger Überzahl ein 1:2 gegen Osnabrück. Da kam die durch den DFB-Pokal bedingte Pause für Saarbrücken gerade recht. Einiges konnte in den zwei Wochen beim FCS aufgearbeitet werden. So legte Koschinat in der Trainingsarbeit ein Augenmerk darauf, das "Spiel von hintenheraus zu beschleunigen" und "eine einheitliche geschlossene Idee hinter dem Ball" zu forcieren.

Der FCS sei nach der Pleite gegen Osnabrück "kritisch mit uns umgegangen", gegen Duisburg am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) soll sich die Trainingsarbeit nun in Form eines Dreiers auszahlen. Ob Manuel Zeitz dabei helfen kann, ist fraglich. Der Kapitän "hat sich heute Nacht mit starken Magenschmerzen abgemeldet", wie Koschinat berichtet. Der Trainer hofft, dass sich der Zustand von Zeitz bessert und "er das Signal gibt, dass er morgen spielen kann. Heute im Abschlusstraining ist er definitiv nicht dabei."

Ein Alternative, sollte Zeitz absagen, wäre Neuzugang Pius Krätschmer. Der habe sich "sehr schnell integriert", zudem gäbe er als Linksfuß "eine komplett neue Note in unserem Spielaufbau", er könnte "das Spiel deutlich beschleunigen". Koschinat "hätte überhaupt keine Angst, ihn morgen ins kalte Wasser zu werfen".

Startelf-Kandidat Jacob

Mehr als eine Alternative ist Jacob. Der Torjäger ist nach seiner Achillessehnenverletzung und zwei Jokereinsätzen heiß darauf, zu spielen. "Sebastian Jacob ist in allen Teilbereichen, die Fußball ausmachen, jetzt wieder bei 100 Prozent ist", so Koschinat, der lediglich einen unbekannten Faktor beim Torjäger sieht: "Die Zeit, über die er diese hohe Aktionsdichte tatsächlich gehen kann." Jacob ist für den Coach "ein ganz klarer Startelf-Kandidat für die Zukunft". Auch schon für das MSV-Spiel?

Scheu: Trotz Nachholbedarf im Kader

Das ist Robin Scheu nach seinem Muskelfaserriss noch nicht. Der Neuzugang "sollte für einen Teileinsatz auf jeden Fall mit im Kader sein", unterstrich Koschinat. "Es gibt nichts, was ihn in einzelnen Aktionen minimiert, aber er hat noch einen erheblichen Nachholbedarf."