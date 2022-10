Koschinat über Waldhof: "Rätselhaft, warum das Team auswärts nicht funktioniert"

Der 1. FC Saarbrücken hat am 11. Spieltag beim heimstarken Waldhof Mannheim eine schwere Aufgabe vor der Brust.

Der 1. FC Saarbrücken und der SV Waldhof Mannheim befinden sich unisono im Verfolgerfeld der Liga. Beide Teams sind nur einen Punkt voneinander entfernt und haben den Relegationsplatz fest im Blick. Den Saarländern kommt nun weniger gelegen, dass der SVW in dieser Saison mit fünf Siegen aus fünf Spielen eine absolute Heimmacht ist.

Die angesprochene Heimstärke der Mannheimer macht Saarbrückens Coach Uwe Koschinat nachdenklich: "Es ist ein bisschen rätselhaft, warum das Team auswärts nicht funktioniert und zu Hause eine Macht ist. Nur mit dem Heimvorteil ist das nicht zu erklären."

Viele Ausfälle bei Saarbrücken

Aufgrund einiger Ausfälle gestaltete sich die Trainingswoche bei den Blau-Schwarzen schwierig. Neben den Langzeitverletzen Dominik Ernst und Adriano Grimaldi stehen Frederik Recktenwald, Robin Scheu, Mike Frantz und Kasim Rabihic am Wochenende krankheitsbedingt nicht zur Verfügung. Zudem sind Pius Krätschmer und Boné Uaferro fraglich.

Die sich bietenden Chancen nutzen Uwe Koschinat

"Wir werden eine Mannschaft aufs Feld schicken, die in der Lage sein wird, in Mannheim zu gewinnen." Koschinat glaubt, dass Waldhof nach der hohen Niederlage in Osnabrück unter Druck steht und seine Heimserie unbedingt ausbauen will. An diesem Punkt will der 51-Jährige mit seinem Team ansetzen und "die sich bietenden Chancen nutzen."

Torjäger Sebastian Jacob (5 Tore, kicker-Note 3,00) ist voller Vorfreude auf das Spiel in Mannheim: "Wir haben in Elversberg bewiesen, dass wir auch in Derbys bestehen können. Aber da hatten wir gefühlt ein Heimspiel, in Mannheim wird eine intensive Atmosphäre herrschen." Der 29-Jährige glaubt dennoch daran, dass das Team Punkte mit nach Hause nimmt, wenn es sich ähnlich wie in den bisherigen Auswärtsspielen der Saison präsentiert (2/2/1).