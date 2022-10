Koschinat nach Unentschieden: "Ich feiere diesen Punkt jetzt nicht"

Calogero Rizzuto feierte direkt nach der Rückkehr zum 1. FC Saarbrücken sein Startelfdebüt. Ähnlich wie bei seinem Trainer überwiegt nach dem 2:2 aber nicht nur die Freude.

"Es war toll, wieder auf dem Platz zu stehen", berichtet Rizzuto nach seinem Debüt für Saarbrücken beim Unentschieden gegen Freiburg II. Der 30-jährige Rechtsverteidiger, der früher bereits in der Jugend des 1. FCS gespielt hatte, wurde am Mittwoch als Reaktion auf die Verletzung von Dominik Ernst verpflichtet.

Seine persönliche Leistung gegen Freiburg II fand Rizzuto "in Ordnung, sie hätte aber besser sein können". Vor dem Gegentreffer zum zwischenzeitlichen 1:2 war dem gebürtigen Saarbrücker "ein kleiner Fehler unterlaufen, der dann leider zum Gegentor führt". FCS-Coach Uwe Koschinat verwies in der Analyse des 1:2 ebenfalls auf den Fehler seines Neuzugangs, beteuerte aber gleichzeitig, dass er ansonsten zufrieden mit der Vorstellung des Rechtsverteidigers ist: "Das war über das ganze Spiel hinweg der einzige Fehler, den Rizzuto gemacht hat".

Das Ziel war ganz klar, gegen Freiburg zu gewinnen. Uwe Koschinat

Nach dem zweimaligen Ausgleich kommt bei Koschinat derweil keine Jubelstimmung auf, vielmehr ärgert er sich über die verpasste Chance auf drei Punkte: "Das Ziel war ganz klar, gegen Freiburg zu gewinnen. Ich feiere diesen Punkt jetzt nicht."

Positiv sieht der 51-Jährige die jeweils "erste Phase der ersten und zweiten Halbzeit", nach dem Rückstand in der 22. Minute habe ihm seine Mannschaft dann allerdings zu sehr "gewackelt": "Da haben wir uns in die Halbzeit gerettet." Dass 2:2 der Saarbrücker durch Marvin Cuni beschreibt Koschinat als "Form des Willens" und sieht deutliche Parallelen zum SCF-Gegentor in Osnabrück: "Wir haben vor dem Spiel thematisiert, dass die junge Freiburger Mannschaft noch Probleme in der Box-Verteidigung hat", analysiert Saarbrückens Trainer den letzten Treffer des Nachmittags.

Koschinat erneut nicht zufrieden mit Stegemann

Neben den liegengelassenen Punkten zeigte sich der Saarbrücker Coach im Interview nach dem Spiel mehr als unzufrieden mit der Performance von Schiedsrichter Mitja Stegemann. So sei laut Trainer des Tabellen-Vierten vor dem 2:2 ein "glasklarer Elfmeter" nicht gegeben worden - Freiburgs Sandrino Braun-Schumacher hatte den Ball im Strafraum an den Arm bekommen. Nicht das erste Mal, dass Koschinat eine Entscheidung des Referees nicht nachvollziehen kann: "Das passiert zum wiederholten Mal, dass unter Schiedsrichter Stegemann eine Handsituation nicht für uns gegeben wurde. Das war letztes Jahr in Osnabrück auch schon so", kritisiert der Trainer der Gastgeber den Spielleiter.

Gegen Waldhof Mannheim gibt es dann am 8. Oktober die nächste Gelegenheit für Koschinat und den FCS, wichtige Punkte im Aufstiegsrennen einzufahren.