Koschinat nach Luginger-Ansage: "Über Resultate kann man nicht streiten"

Der 1. FC Saarbrücken ist in der 3. Liga mit einem 6:0 in Bayreuth auf den dritten Platz geklettert. Dass das noch nicht alle im Verein zufriedenstellt, versteht der Trainer nicht so ganz.

Saarbrückens Trainer Uwe Koschinat. IMAGO/Fussball-News Saarland