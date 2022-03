Koschinat: "Man muss erstmal den Mut haben"

Rechtzeitig zur heißen Phase zeigt sich der 1. FC Saarbrücken von seiner besten Seite. Auch in Braunschweig. Da wusste FCS-Trainer Uwe Koschinat zu überraschen.

Nur gegen Primus Magdeburg anfangs der Spielzeit hätte sein Team bislang gewinnen können, sonst hatte der FCS "noch keinen großen Gegner geschlagen", sagte Koschinat. In Braunschweig war es damit vorbei. 2:0 bezwangen die Saarländer den BTSV. "Dass wir das jetzt im letzten Viertel der Saison auswärts geschafft haben, ist ein Zeichen für die Mannschaft sowie die Stärke und den Charakter in der Truppe."

Die agierte wie schon in der vergangenen Woche gegen den SV Meppen (1:0) mit der neu formierten Dreierkette aus Dominik Becker, Lukas Boeder und Steven Zellner. So stand die Defensive erneut stabiler und mit den drei spielstarken Innenverteidigern zudem variabler. Und die Abwehrreihe ließ in Braunschweig wieder keinen Gegentreffer zu.

Man muss erstmal den Mut haben, beim Tabellendritten diesen Fußball auf den Platz zu bringen. Uwe Koschinat

Koschinat war dann auch "erstmal stolz auf eine sehr, sehr reife Leistung", wie er bei "MagentaSport" betonte. "Wir haben gerade in der erste Halbzeit einen richtig guten und geordneten Fußball gespielt", so der FCS-Coach, der das Tor von Kapitän Manuel Zeitz in Durchgang eins bejubeln durfte. "Man muss erstmal den Mut haben, beim Tabellendritten diesen Fußball auf den Platz zu bringen", fuhr Koschinat fort, das habe ihm "sehr imponiert. In der ersten Phase haben wir Braunschweig auch ein bisschen geschockt mit unserer mutigen Art. Die konnten nicht so richtig Schwung aufnehmen."

Schwung hat nun erstmal der FCS, der durch Justin Steinkötter spät noch den 2:0-Deckel auf den dritten Sieg in Serie machte. Nun warten mit den Partien gegen Halle und 1860 sowie den Derbys gegen Mannheim und Kaiserslautern richtungsweisende Spiele mit Blick auf den Aufstieg. "Träumen darf man immer", sagte Torhüter Daniel Batz. Als neuer Tabellendritter ist das durchaus erlaubt.