Koschinat mahnt: "Unsere Situation hat sich nicht elementar verbessert"

Nach dem Sieg in Kaiserslautern ist ein Nichtabstiegsplatz für Arminia Bielefeld in Schlagdistanz. Trotz der Freude über den späten Erfolg zügelte Uwe Koschinat die Euphorie.

Auf der Pressekonferenz merkte man Arminia-Trainer Uwe Koschinat nicht an, was sich im Fritz-Walter-Stadion kurz zuvor abgespielt hatte. Ganz nüchtern begann der Coach des Tabellen-16. seine Analyse: Seine Mannschaft habe "in der ersten halben Stunde ein sehr kontrolliertes, gutes Auswärtsspiel gemacht. Kaiserslautern hat uns etwas Ballbesitz überlassen. Ich fand unsere Art, nicht mit zu viel Risiko aus der eigenen Hälfte heraus zu kombinieren, aber angemessen. Stattdessen haben wir sehr klare, direkte Angriffe, vor allem über unsere rechte Offensivseite, vorgetragen."

So sachlich der Trainer am Mikrofon agierte, so emotional war er kurz zuvor auf dem Platz gewesen: Mit 2:1 gewann seine in Abstiegsnot steckende Mannschaft durch einen Treffer von Janni Serra - in der siebten Minute der Nachspielzeit. Koschinat und seine Bielefelder bejubelten in letzter Minute drei Punkte, die das rettende Ufer wieder erreichbarer erscheinen lassen: Zwei Zähler fehlen nun noch auf den Tabellen-15. aus Nürnberg.

Koschinat bemängelt: "Müssen das zweite Tor nachlegen"

"Wir sind sehr glücklich über diesen Sieg", sagte Koschinat, "aber unabhängig von der Gefühlslage ist es einer, den wir unbedingt brauchen." Diesen wichtigen Dreier gefährdeten die Bielefelder nach der verdienten Führung durch Jomaine Consbruch, indem sie im zweiten Durchgang nur noch verwalteten. Dass Kaiserslautern spät zurückkommen kann, konnte man bereits vergangene Woche in Nürnberg beobachten, als der FCK zwei späte Tore zum Punktgewinn erzielte (3:3). Gegen Bielefeld stach Joker Lex Tyger Lobinger kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit, doch das bessere Ende gehörte diesmal der Arminia, für die Serra kurz vor Abpfiff traf.

Koschinat beklagte einerseits die fehlende Effizienz nach dem 1:0: "Bei der Klarheit der Torchancen darf es keine zwei Meinungen geben: Wir müssen das zweite Tor nachlegen." Andererseits stellte er ein "völlig verändertes Bild" in der zweiten Hälfte fest: "Auf die eigene Kurve hat der FCK wahnsinnigen Druck gemacht und wir konnten uns nicht mehr in ausreichendem Maße befreien." Den Ausgleich bezeichnete er als "folgerichtig", dann aber habe seine Mannschaft "noch einmal einen guten strategischen Angriff vorgetragen und Janni hat seinen Torjägerqualitäten unter Beweis gestellt".

Koschinat lobt "Teamplayer" Serra und blickt auf das nächste Spiel

Serra musste sich erneut mit der Jokerrolle begnügen. Koschinat erklärte: "Heute war mir das Risiko mit zwei klaren Spitzen zu groß." Er habe sich auf Klos als Stoßstürmer festgelegt und wollte "einen Spieler in der Hinterhand haben, der im Verlauf des Spiels nicht abgearbeitet, sondern frisch ist und neuen Schwung bringen kann". Serras Treffer war bereits das fünfte Jokertor in neun Spielen unter Koschinat.

Diesen Schwung hat der "extreme Teamplayer" Serra, wie Koschinat seinen Siegtorschützen nannte, gebracht und damit "heftig an das Tor zur Startelf geklopft". Am kommenden Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) könnte sich die nächste Chance für den Offensivspieler bieten, sich zu zeigen: Bielefeld empfängt am vorletzten Spieltag den Nachbarn SC Paderborn. Koschinat hat das kommende Wochenende schon im Kopf: "Wir freuen uns, aber unsere Situation hat sich nicht elementar verbessert. Deshalb müssen wir das richtig einordnen und am Wochenende definitiv nachlegen."