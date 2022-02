Koschinat lobt "fantastischen Geschwindigkeitsfußball"

Der 1. FC Saarbrücken ist wieder dran im Aufstiegsrennen. Mit dem fulminanten 5:1 über Türkgücü München eroberte der FCS Rang vier - mit beeindruckender Effizienz im Angriff und zahlreichen mitgereisten Fans im Rücken.

Als Genugtuung wollte Koschinat den 5:1-Kantersieg nicht bezeichnen. "Das wäre das falsche Wort. Es ging jetzt darum, in die Spur zu finden", erklärte der 50-Jährige nach dem Spiel am Mikrofon von "MagentaSport". Dabei sah es für die Saarländer zunächst nach der nächsten Enttäuschung aus - nach den jüngsten 0:1-Niederlagen in Wiesbaden und gegen Viktoria Köln. Koschinat ärgerte sich besonders über die Anfangsphase, in der ihm die "defensive Staffelung" nicht gefiel, daraus resultierte auch das Gegentor.

Angriffsriege mit "wahnsinniger Präzision"

Doch nach 20 Minuten drehte der FCS auf, glich mit dem ersten Torschuss durch Sebastian Jacob aus und legte mit dem 2:1 durch Jalen Hawkins nach. "Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie verdammt viel damit anfangen kann, wenn man ihr Räume gibt. Ich finde, wir haben heute einen fantastischen Geschwindigkeitsfußball nach vorne gespielt", lobte Koschinat.

Explizit stellte der Coach die Kombination aus "schnellen Spielern wie Gouras, Hawkins und Scheu auf den Flügeln und dieses Duo Günther-Schmidt und Jacob" heraus. "Sie haben eine wahnsinnige Präzision in ihrem Spielvortrag und es ist schwer für den Gegner, Angriffe wirklich auszubremsen."

"Wahnsinn, dieser Support"

Mit zunehmender Spielzeit rückte Türkgücü weiter auf und ermöglichte Saarbrücken viel Platz in der Offensive. Doppeltorschütze Jacob, der eine Minute nach dem 3:1 durch Julian Günther-Schmidt zum 4:1 netzte, bestätigte nach Schlusspfiff: "Ich hatte viele Räume, in die ich mich reinbewegen konnte - sowohl mit Ball, als auch ohne."

Der 28-jährige Angreifer freute sich über die tatkräftige Unterstützung von Fanseite. Rund die Hälfte der 800 Zuschauer waren angereiste Anhänger der Saarländer. "Wahnsinn, dieser Support, das ist absolut nicht selbstverständlich", würdigte Jacob und plauderte aus: "Da haben auch die Gegenspieler gesagt: 'Hammer! Montagabend und hier kommen so viele von euch mit'. Das macht einfach Bock."

Vor eigener Kulisse darf der nun Viertplatzierte Saarbrücken am kommenden Sonntag (13 Uhr) gegen Meppen ran. Am Samstag darauf geht es zum direkten Konkurrenten Eintracht Braunschweig.