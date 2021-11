Koschinat lobt die Joker: "Das ist für die Mannschaft hochgradig positiv"

Der 1. FC Saarbrücken hat am Samstag den zweiten Sieg in Folge gefeiert. Trainer Uwe Koschinat veranlasste die erste Hälfte zu Umstellungen taktischer und personeller Art. Beides fruchtete.

"Wir haben uns über die Ziellinie Halbzeit geschleppt", sagte Koschinat nach dem 2:0-Sieg seines 1. FCS gegen Viktoria Berlin bei "Magenta Sport". "In der ersten Hälfte hat Berlin uns große Probleme bereitet. Wir sind viel hinterhergerannt und haben einen herausragenden Torwart gebraucht, um nicht in Rückstand zu gehen."

Koschinat sah sich zu Änderungen gezwungen: "Wir haben auf Dreierkette umgestellt und einen Spieler mehr ins Mittelfeld als Anspielstation gezogen, um so mehr Spielkultur reinzubekommen." Gleichzeitig habe sich seine Mannschaft zurückgezogen: "Wir haben uns gesagt: Okay, wir treffen auf einen spielstarken Gegner. Kontern wir ihn aus. Das hat hervorragend funktioniert."

Zwei späte Tore von Tobias Jänicke (79.) und Maurice Deville (85.) sorgten schließlich für den 2:0-Sieg der Saarbrücker. Dass mit Deville ein Joker traf und mit Justin Steinkötter ein weiterer eingewechselter Spieler beide Assists gab, stimmte den Coach zufrieden: "Mehr Druck auf den Trainer als durch solche Aktionen und Leistungen geht nicht. Das ist für die Mannschaft hochgradig positiv", lobte er die Energie von der Bank.

Muzzicato trotz der Niederlage stolz

Viktoria-Trainer Benedetto Muzzicato ähnelte in seiner Analyse Koschinat: "Wir müssen in der ersten Hälfte in Führung gehen. Für die Jungs tut es mir leid, das ist einfach nicht verdient, aber am Ende zählt im Fußball einfach die Effektivität."

Der Coach des Aufsteigers ärgerte sich, dass es gegen Saarbrücken nicht wenigstens zu einem Punkt gereicht hatte, blickte aber auf die bald zu Ende gehende Hinrunde positiv: "Ich bin stolz auf das, was wir hier bisher in den 17 Spielen gezeigt haben." 22 Punkte sammelte die Viktoria bislang.

Drei Partien müssen die Berliner in diesem Kalenderjahr noch absolvieren. "Anschließend ist Winterpause und dann müssen wir schauen, wie wir etwas verändern können - vielleicht auch personell, um eine gewisse Lockerheit dazu zu holen." Türkgücü München, der SV Meppen und Viktoria Köln warten vor dem Jahreswechsel noch auf Berlin.