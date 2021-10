Koschinat: "Kein Gefühl für das Spiel" und "völlig falsche Antworten"

Mit der 0:1-Niederlage im Derby bei Waldhof Mannheim kassierte der 1. FC Saarbrücken die erste Auswärtsniederlage der Saison. Während Adriano Grimaldi eine Entscheidung des Schiedsrichters kritisierte, war Trainer Uwe Koschinat vor allem die Art, wie sich seine Mannschaft in Mannheim präsentierte, "krass enttäuscht".

"Heute haben wir kein Gefühl für dieses Spiel entwickelt", fasste Koschinat die Grundproblematik seiner Elf zusammen, die gegen einen bekannt zweikampforientierten Gegner versucht habe, "völlig falsche Antworten" zu geben. Doch Koschinats Kritik ging noch weiter: Statt den Kampf anzunehmen, habe sein Team versucht, schön zu spielen. Hinzu kamen häufige Rückspiele zum Torwart, "die es so im Training gar nicht gibt", und viele Rettungsaktionen der Defensive "in letzter Sekunde". Auch die Offensive der Saarländer kam kaum zum Zug, habe Angriffe "nicht zum Abschluss" und keine Flanken "in die Box gebracht".

Entsprechend fiel das Urteil des Trainers ernüchternd aus. Sein Team habe verdient verloren und dazu noch "eine Leistung abgeliefert, die aus meiner Sicht der Art, die zu erwarten war, nicht würdig war". Zwar empfand der 50-Jährige die Anfangsphase der zweiten Halbzeit mit "wahnsinnig viel Ballbesitz" als Lichtblick, der allerdings jäh im Siegtreffer der Mannheimer endete. "Genau in der Phase kontern sie uns aus, ganz, ganz klassisch", so Koschinat. Dabei ärgerte den FCS-Coach vor allem, dass sein Team im Vorfeld der Partie besprochene Ansätze nicht umsetzte: "Wir haben es versäumt, das war 1000-mal besprochen, den gegnerischen Angriff an der Mittellinie zu stoppen." Ein Fehler, der auch Grimaldi ärgerte: "Ich denke, das 1:0 müssen wir nicht kriegen - in der Entstehung."

Entweder bin ich zu schwer und das passt nicht oder was weiß ich, was die sich da immer einfallen lassen. Adriano Grimaldi

Der größere Aufreger war für den Angreifer allerdings eine Situation in der 81. Minute, als er bei einer Flanke im Strafraum von Höger umgerannt wurde - und ein Elfmeterpfiff des Schiedsrichters ausblieb. "Entweder man wird gefoult und man bekommt einen Elfmeter oder man kann es gleich ganz sein lassen. Dann brauchen wir auch keinen Schiedsrichter mehr", ärgerte sich Grimaldi am Mikrofon von "MagentaSport" über die Entscheidung des Unparteiischen Florian Lechner.

Dabei stellte er - sichtbar gefrustet - auch Mutmaßungen über die Begründung der Entscheidung an: "Wenn ich vom Schiedsrichter höre, dass es ein Derby ist und dass es kein 100-prozentiger Elfmeter ist, ja was soll das dann?" Darauf angesprochen, ob Lechner etwas Vergleichbares gesagt habe, fuhr Grimaldi fort: "Keine Ahnung, aber das wird ja wahrscheinlich danach wieder irgendwann kommen. Das ist ja immer die Ausrede. Entweder bin ich zu schwer und das passt nicht oder was weiß ich, was die sich da immer einfallen lassen."

Doch letztlich musste auch Grimaldi zugeben, dass diese Schiedsrichterentscheidung "nur ein kleiner Faktor" bei der Niederlage gewesen sei. "Wir müssen das jetzt erstmal verdauen und dann richtig analysieren." Schließlich steht bereits am Samstag das nächste Derby für Saarbrücken auf dem Programm: Dann ist der 1. FC Kaiserslautern im Saarland zu Gast und es gilt, die von Trainer Koschinat vermisste "Mischung aus Leidenschaft und Mentalität" der letzten Wochen wieder abzurufen.