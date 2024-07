Koschinat im Interview: "Die 3. Liga wird oft gnadenlos unterschätzt"

Trotz des Abstiegs hielt der VfL Osnabrück an Uwe Koschinat fest. Im kicker-Interview sprach der Trainer über seine Führungsspieler und eine starke 3. Liga.

Nach einem Jahr in der 2. Bundesliga ist der VfL Osnabrück wieder zurück in der 3. Liga. Den Abstieg als Tabellenletzter konnte auch Uwe Koschinat nicht verhindern. Mit dem 52-Jährigen an der Seitenlinie, der Ende November 2023 das Traineramt beim VfL übernommen hatte, zeigte das Tabellenschlusslicht dennoch eine Leistungssteigerung (Platz 14 in der Rückrundentabelle).

Auch in der kommenden Drittligasaison bleibt Koschinat Trainer in Osnabrück. Im Interview mit dem kicker sprach er unter anderem über seine Verbundenheit zum Verein sowie die Führungsspieler des VfL.

Koschinat zur 3. Liga: "Eine vollwertige Profiliga, die sich nicht vor der 2. Liga verstecken muss"

Bereits zu Beginn der Vorbereitung ernannte Koschinat Timo Beermann zum Kapitän für die kommende Saison. Der Abwehrspieler, der große Teile der vergangenen Saison verletzt verpasste, spiele eine zentrale Rolle beim VfL, so Koschinat. Der Trainer ist sich sicher: "Ein solches Seuchenjahr wird er nicht noch mal erleben."

Beermann zur Seite steht künftig Dave Gnaase, der zum stellvertretenden Kapitän aufgestiegen ist. Der Mittelfeldspieler habe laut Koschinat "den Schritt zum Führungsspieler gemacht und eine große integrative Kraft". Über seine Spielführer sagte Koschinat: "Beide sind mein verlängerter Arm."

Trotz des Abstieges hielt der VfL an Koschinat fest - und Koschinat blieb beim VfL: "Der VfL ist unabhängig von der Liga der Verein, bei dem ich schon immer gern arbeiten wollte", so der Trainer. "'Liebe kennt keine Liga', sagen die Fans. Da schließe ich mich gern an." Von der Liga, in der die Osnabrücker künftig spielen, hat Koschinat indes eine hohe Meinung: "Aktuell ist die Vorfreude groß auf die Saison und auf diese 3. Liga, die oft gnadenlos unterschätzt wird. Wir haben hier eine vollwertige Profiliga, die sich nicht vor der 2. Liga verstecken muss."

Was sich im Trainerteam von Koschinat verändert hat, wie die Zusammenarbeit mit Geschäftsführer Philipp Kaufmann funktioniert und wen Koschinat neben Beermann und Gnaase als Führungsspieler sieht: Das komplette Interview mit Uwe Koschinat gibt es in der aktuellen Ausgabe des kicker zu lesen - als Printausgabe oder im eMagazine.