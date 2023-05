Koschinat findet deutliche Worte: "Wie das Kaninchen vor der Schlange"

Mit einem Sieg in Magdeburg am letzten Spieltag hätte Arminia Bielefeld den Klassenerhalt auf direkte Weise klarmachen können. Nach einer schwachen Leistung samt dem hochverdienten 0:4 geht es jetzt in die Relegation. Trainer Uwe Koschinat fand nach dem Spiel klare Worte.

Vor dem Saisonfinale hatten sich die Bielefelder ob der vergangenen Wochen noch zuversichtlich gezeigt. Mit drei ungeschlagenen Spielen in Serie samt guten Leistungen im Rücken reiste die Arminia nach Magdeburg mit dem Ziel Klassenerhalt. Der Auftritt beim FCM passte dann allerdings überhaupt nicht dazu.

Keine Chance beim FCM

Dabei gelang den Ostwestfalen laut Cheftrainer Koschinat eigentlich ein "ordentlicher Einstieg ins Spiel". In der Folge habe man jedoch "den Zugriff verloren und nicht die Fähigkeit auf dem Platz gebracht, diesen schnellen Spielzirkulationen irgendetwas entgegenzusetzen". Die technisch starke Offensivreihe um Jason Ceka, Baris Atik und Tatsuya Ito kombinierte sich immer wieder schnell ins letzte Drittel und bereitete den Bielefeldern enorme Probleme.

Es ist sehr sehr deprimierend, wenn du in einem solchen Spiel so dermaßen vorgeführt wirst. Arminia-Coach Uwe Koschinat über das 0:4 in Magdeburg

So waren die Ostwestfalen fast über die gesamte Spieldauer chancenlos und verloren am Ende hochverdient mit 0:4. Offensiv fast ohne Durchschlagskraft offenbarten die Arminen in der Defensive viele Lücken. Koschinat wurde nach der Partie bei "Sky" deutlich: "Es ist sehr sehr deprimierend, wenn du in einem solchen Spiel so dermaßen vorgeführt wirst und dich in einigen Phasen sogar der Lächerlichkeit preisgegeben hast. Das tut sehr weh."

Gegen spielfreudige Magdeburger habe man "viel zu wenig initiativ gespielt, viel zu sehr in unseren Positionen gehangen, viel zu sehr wie das Kaninchen vor der Schlange". Für Koschinat eine glasklare "Nicht-Leistung".

Relegation gegen Wiesbaden steht vor der Tür

Viel Zeit, diese herbe Niederlage zu verdauen, bleibt den Bielefeldern nicht, denn bereits am Freitag (20.45 Uhr LIVE! bei kicker) geht es in der Relegation gegen Wehen Wiesbaden weiter. "Jetzt beginnt ein neuer Wettbewerb. Einer, mit zwei Spielen, in denen wir die Möglichkeit haben, am Ende das Schlimmste abzuwenden, das wird ein sehr harter Ritt."

Trotz des enttäuschenden Auftritts blickte der Arminia-Coach zuversichtlich auf die entscheidenden Spiele, kündigte aber an, davor "einige sehr harte Gespräche" führen zu müssen, "um herauszukriegen: Wer ist für diese beiden Spiele wirklich zu gebrauchen"?

Dass die Arminia dieses Spiel nicht so stehen lassen kann, ist dem Coach klar, "denn dann würden wir blauäugig in diese beiden entscheidenden Spiele gehen und das werde ich nicht zulassen".