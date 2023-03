Koschinat: "Es tut uns gut, dass wir keinen Kantersieg gelandet haben"

3:1 gegen den SV Darmstadt 98, 2:2 gegen den 1. FC Nürnberg: Arminia Bielefeld ist in den ersten beiden Spielen unter Trainer Uwe Koschinat ohne Niederlage geblieben. Nun gab es in der Länderspielpause ein 1:1 gegen den niederländischen Erstligisten FC Groningen - und Koschinat ist froh darum.

Der Start kann sich durchaus sehen lassen. Als Tabellen-15. steckt Bielefeld zwar nach wie vor im Abstiegskampf - was Uwe Koschinat aber angestoßen hat, seit er bei der Arminia an der Seitenlinie steht, das ist äußerst vielversprechend. Mit vier Punkten aus den ersten zwei Partien hat der 51-Jährige ein Zeichen gesetzt, in Euphorie verfällt er allerdings nicht.

"Bei all den positiven Eindrücken aus meinen ersten beiden Spielen, wissen wir, dass wir noch genug Arbeit vor uns haben", sagt Koschinat und schickt dann mit Blick auf das jüngste 1:1 in einem Testspiel gegen den FC Groningen hinterher: "Es tut uns gut, dass wir keinen Kantersieg gelandet haben. So ein Ergebnis dient auch dazu, dass man in der ein oder anderen Situation noch die Finger in die Wunde legen kann."

Das ist also der Weg, den Koschinat beschreitet: Er verbessert, ruht aber nicht. Und da ist es durchaus hilfreich, wenn seine Mannschaft unentschieden spielt - schließlich ist sie dann noch empfänglicher für Ratschläge und Anmerkungen, als wenn sie gegen Groningen 5:0 gewonnen hätte. Koschinat weiß, dass es eine Menge zu tun gibt, und das geht er in der Länderspielpause an.

Bielefelds Trainer nutzt die Zeit, um die nächsten Schritte seines Teams einzuleiten. Der Schwerpunkt: "Was machen wir gegen einen komplett organisierten Gegner?", fragt Koschinat, "wie können wir den überwinden?" Bei den Heimspielen gegen Darmstadt und Nürnberg hatte die Arminia weniger Ballbesitz als der Gegner. Gegen den SVD waren es 44 Prozent, gegen den Club nur 40.

Erfolgreich war es dennoch - nun sollen in Kiel drei weitere Punkte her. Das Hinspiel gewann Bielefeld zwar, das 4:2 war allerdings einer von nur sechs Siegen, die die Ostwestfalen unter Daniel Scherning einfuhren. Inzwischen sitzt Koschinat auf der Bank - und der Start ist vielsprechend.