Koschinat: "Das ist ein Highlight in der Vereinshistorie"

Vor der Partie in Karlsruhe denkt Bielefelds Trainer Uwe Koschinat über seine Sturmbesetzung nach und hat dabei einige Optionen. Doch vor dem Spiel in Baden steht noch ein weiteres Highlight auf dem Programm.

Masaya Okugawa wird in der Partie des DSC Arminia am Sonntag in Karlsruhe (13.30 Uhr) wieder in die Startelf zurückkehren. Dies verriet Bielefelds Trainer Uwe Koschinat auf der Spieltags-Pressekonferenz. "Masaya ist wieder zu 100 Prozent einsatzfähig, er wird von Beginn an auf dem Platz sein", sagte der 51-Jährige.

Der japanische Flügelstürmer, nach Robin Hack zweibester Scorer der Arminia, musste zuletzt im Heimspiel gegen Düsseldorf wegen einer Sprunggelenksverletzung passen. "Er hat an Fitness nichts verloren, der Fuß ist wieder voll belastbar", sagte Koschinat, der nach acht Punkten aus vier Spielen unter seiner Regie optimistisch nach Karlsruhe fährt. "Die Serie der ungeschlagenen Spiele gibt der Mannschaft Sicherheit."

Ebenso wieder fit ist Kapitän Fabian Klos. Der 35-Jährige musste in dieser Woche wegen Rückenproblemen ein wenig mit dem Training kürzertreten, einem Einsatz in Karlsruhe steht aber nichts im Weg. Die große Frage: Ist Klos die einzige Spitze der Bielefelder oder bekommt er einen Partner an die Seite gestellt?

"Eine Doppelspitze ist eine Option. Und zwar in unterschiedlichen Konstellationen", erklärte Koschinat. "Neben Klos können wir sehr gut sowohl mit Bryan Lasme als auch mit Janni Serra agieren. Beiden ist es eine große Hilfe, wenn sie an der Seite von Fabian spielen können. Er zieht immer ein Stück Aufmerksamkeit auf sich und man kann sich dann als zweite Spitze sehr gut neben ihm bewegen." Man habe aber mit Hack und Okugawa auch eine sehr starke Flügelzange, die Kreativität mit Torgefährlichkeit verbindet, so der Chefcoach.

Neubesetzung der Innenverteidigung

Klar scheint dagegen die Neubesetzung der Innenverteidigung zu sein. Durch den Ausfall von Guilherme Ramos (5. Gelbe Karte) wird der Weg frei für Frederik Jäkel. Der 22-Jährige dürfte neben dem gesetzten Andres Andrade in einer Viererkette auflaufen. "Der Ausfall von Gui wiegt schwer, weil er eine sehr gute Form hatte, aber wir können ihn sehr gut ersetzen", sagte Koschinat.

Jäkel musste in der Vorwoche gegen die Fortuna in der Pause runter, weil er nach einem Zusammenprall über eine Einschränkung des Sichtfeldes klagte. "Das ist überwunden, er hat keine Nachwirkungen. Deswegen ist es für mich logisch, dass Frederik auf dem Platz steht."

"Das Spiel zieht deutschlandweites Interesse nach sich"

Mit einem halben Auge bzw. Ohr wird Arminias Trainer am Sonntag auch das Geschehen in der Bielefelder Schüco-Arena verfolgen. Dort tritt um 11 Uhr die U 17 der DSC im Endspiel um die Deutsche Meisterschaft gegen den VfL Wolfsburg an. "Das ist ein Highlight in der Vereinshistorie des Klubs", sagte Koschinat. "Das Spiel zieht deutschlandweites Interesse nach sich. Schade, dass ich nicht dabei sein kann, aber meine Arbeit mit den Profis hat absolute Priorität. Die erste halbe Stunde werde ich mir die Partie im TV anschauen, dann widme ich mich komplett meiner Mannschaft. Im Nebensatz wird mir dann sicher einer sagen, wie es ausgegangen ist."