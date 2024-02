Kos & Co.: Die Rekord-Bankerldrücker unter den Bundesliga-Torhütern

8. Ammar Helac (A. Lustenau; 77x auf der Bank)

Nach 57 Zweitliga-Spielen für BW Linz wechselte der Linzer in die Bundesliga, wo er zunächst bei der Wiener Austria 28-mal den "Bankbeamten" gab. Bei Austria Lustenau feiert er am Sonntag gegen Klagenfurt ein kleines Jubiläum, wenn er zum 50. Mal Domenik Schierl zuschaut. Immerhin durfte er diesen in der Vorsaison dreimal ersetzen! GEPA pictures