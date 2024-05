Korte wird Profi in Münster

Aufsteiger Preußen Münster befördert Jakob Korte zu den Profis. Der 20-Jährige spielt seit der U 14 beim Adlerclub und entwickelte sich "in den letzten beiden Jahren in der U 23 zu einem wichtigen Leistungsträger", wird Sport-Geschäftsführer Ole Kittner in der Vereinsmitteilung zitiert. Aus der Oberliga folgt nun der Schritt in die 2. Bundesliga.