Korpatsch gewinnt Auftaktmatch beim Heimturnier

Tamara Korpatsch gewann ihr Auftaktmatch beim Heimturnier in Hamburg trotz anhaltenden Regens gegen die Argentinierin Marie Carle in drei Sätzen mit 3:6, 6:2, 6:1.

Die Hamburgerin Tamara Korpatsch hat beim Tennisturnier in ihrer Heimatstadt die zweite Runde erreicht. Die 28-Jährige setzte sich am Sonntag in ihrem Auftaktmatch gegen die Argentinierin Maria Carle nach anfänglicher Mühe in drei Sätzen durch. Nach 2:12 Stunden verwandelte sie auf dem überdachten Center Court am Rothenbaum ihren zweiten Matchball zum 3:6, 6:2, 6:1. Im Achtelfinale der mit 235 680 Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung trifft sie nun auf die Siegerin der Partie von Jasmina Paolino aus Italien gegen eine Qualifikantin.

Korpatsch kam schwer ins Match gegen die 23-jährige Südamerikanerin. Im ersten Satz brachte die Deutsche nur einmal ihren Aufschlag durch. Erst im zweiten und dritten Durchgang dominierte die Weltranglisten-99. gegen die 48 Plätze schlechter notierte Gegnerin mit ihrem variableren Spiel und reduzierte die eigene Fehlerquote erheblich.

Das Match war eines der wenigen, das bei dem Turnier am Sonntag gespielt werden konnte. Immer wieder mussten Partien auf den Nebenplätzen wegen des anhaltenden Regens verschoben werden. Am Montag steigen die Männer in ihre mit etwas mehr als 1,8 Millionen Euro dotierte Konkurrenz ein. Mit dabei ist Olympiasieger Alexander Zverev aus Hamburg, der sein Auftaktmatch am Dienstag gegen den Slowaken Alex Molcan bestreitet.