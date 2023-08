Korpatsch gegen "Wunderkind" Andreeva raus - Koepfer wehrt Matchbälle ab

Die Vorbereitung für die US-Open ist in vollen Zügen. Mit Tamara Korpatsch in Cleveland und Dominik Koepfer in Winston-Salem waren am Montagabend auch zwei Deutsche im XXL-Einsatz - mit unterschiedlichem Ertrag.

Die Hamburgerin Tamara Korpatsch hat beim WTA-Turnier in Cleveland kein weiteres Selbstvertrauen für die US Open ab kommender Woche in New York sammeln können. Zwei Wochen nach ihrer Halbfinal-Teilnahme in Prag verlor die 28-Jährige bei ihrer Generalprobe für das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres gegen die zwölf Jahre jüngere Mirra Andreeva 0:6, 6:3, 5:7 und schied in der ersten Runde aus.

Als zweite deutsche Spielerin ist Tatjana Maria (Bad Saulgau) in Ohio im Hauptfeld vertreten. Die Wimbledon-Halbfinalistin von 2022 trifft in ihrem Auftaktmatch auf die aus Russland stammende Französin Varvara Gracheva.

Koepfer wehrt Matchbälle ab

Dominik Koepfer ist unterdessen beim ATP-Turnier in Winston-Salem in die zweite Runde eingezogen. Bei der Generalprobe für die US Open ab kommender Woche in New York bezwang der 29-Jährige den Franzosen Constant Lestienne 6:4, 3:6 7:6 (10:8) und wehrte dabei zwei Matchbälle seines Kontrahenten ab.

Im Duell ums Achtelfinale wartet nun Strong Kirchheimer (USA), der vom kurzfristigen Rückzug des Kempeners Daniel Altmaier profitierte. Koepfer, der vor zwei Wochen im mexikanischen Los Cabos erst im Halbfinale ausgeschieden war, nutzte nach 2:34 Stunden Spielzeit seinen zweiten Matchball zum Sieg. Die beiden waren zuvor zweimal in der Challenger-Tour aufeinander getroffen, dort hatte Koepfer jeweils verloren.

Yannick Hanfmann spielt am Dienstag in Winston-Salem gegen den Argentinier Juan Manuel Cerundolo.