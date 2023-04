Koronkiewicz verlängert und hat "noch einiges vor"

Patrick Koronkiewicz hat seinen Vertrag bei Viktoria Köln verlängert. Der 32-Jährige jagt damit weiter Rekordspieler Mike Wunderlich - und hat auch sonst noch einiges vor.

238-mal stand Patrick Koronkiewicz für die Kölner Viktoria auf dem Platz, absolvierte Spiele in der Regionalliga und 3. Liga. Nun hat der Rechtsverteidiger seinen Vertrag verlängert, die Laufzeit teilte der Drittligist nicht mit. Klar ist aber, dass Koronkiewicz, der 2014 zu den Domstädtern kam und auf Rang zwei steht, was die meisten Einsätze für die Viktoria angeht, weiterhin Mike Wunderlich jagt. Der Winter-Rückkehrer und Rekordspieler der Rechtsrheiner ist zwar noch ein gutes Stück entfernt (338 Einsätze), doch Koronkiewicz hat sich viel vorgenommen.

Das zeigt wieder: Alter schützt vor Weiterentwicklung nicht. Olaf Janßen über Patrick Koronkiewicz

"Ich habe trotz meines Alters noch einiges vor mit der Viktoria. Ich fühle mich einfach pudelwohl hier, die Mannschaft ist super, das Umfeld stimmt. Deshalb bin ich froh und stolz, dass ich hier in mein zehntes Jahr gehen darf", wird der Defensivmann in einer Vereinsmitteilung zitiert. Er hoffe, "dass ich meine Leistungen bestätigen und noch besser werden kann".

Koronkiewicz wurde bei Bayer Leverkusen ausgebildet und trug bis 2012 das Trikot der Werkself, für deren zweite Mannschaft er hauptsächlich zum Einsatz kam. Nach einem Jahr beim damaligen Viertligisten RB Leipzig ging er zu den Sportfreunden Siegen, ehe ihn 2014 die Kölner an den Rhein lockten. Dort ist der gebürtige Bonner, der für mehrere DFB-Juniorenauswahlen Länderspiele bestritten hat, auch in dieser Saison gesetzt.

In der laufenden Saison kam er 28-mal in der 3. Liga zum Einsatz, erzielte vier Tore und gab sechs Vorlagen (kicker-Note 3,31). "Das ist fast schon ein kleines Märchen. Ein Spieler, der jetzt neun Jahre bei uns ist und im neunten Jahr so richtig gezündet hat, trotz seines Alters von 32 Jahren. Das zeigt wieder: Alter schützt vor Weiterentwicklung nicht", sagt Cheftrainer Olaf Janßen über Koronkiewicz. "Wir waren in Konkurrenz mit einigen anderen Mitbewerbern und sind mächtig stolz, dass er sich erneut für uns entschieden hat."