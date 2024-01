Kornecki: Wir wollen in die Hauptrunde

Der ThSV Eisenach ist mit zwei Spielern bei der Handball-Europameisterschaft vertreten. Neben dem für die Schweiz auflaufenden Rückraumspieler Manuel Zehnder wurde nun Torhüter Mateusz Kornecki vom polnischen Handballverband nominiert. Kornecki hofft auf die Unterstützung der polnischen Fans.

Der 28-jährige Pole Mateusz Kornecki gehört seit dem Sommer zum Torhüterteam des ThSV Eisenach. Er kam vom polnischen Spitzenclub Industria Kielce in die Wartburgstadt. Zum Torhüterteam der Polen bei der EM gehören auch Adam Morawski vom Bundesligisten MT Melsungen und Jakub Skrzyniarz vom spanischen Erstligisten Bidasoa Irun.

Polen trifft in der Vorrundengruppe auf Norwegen, Slowenien und die Färöer-Inseln (ein autonomer Bestandteil des Königreichs Dänemark). "Wir wollen die Gruppenphase erfolgreich meistern und schauen dann von Spiel zu Spiel. Na klar, wir wollen möglichst lange im Turnier bleiben", lässt Mateusz Kornecki wissen.

Er und seine Teamkollegen hoffen auf viele polnische Fans, die ihre Nationalmannschaft zunächst während der Vorrunde in Berlin lautstark unterstützen. Polen trifft am 11. Januar auf Norwegen (Anwurf 20.30 Uhr), am 13. Januar auf Slowenien (18.00 Uhr) und am 15. Januar auf die Färöer (18.00 Uhr).