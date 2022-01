Korkuts Systemfrage: Wer spielt neben Maolida?

Hertha BSC kann im Auswärtsspiel am Samstag beim VfL Wolfsburg (15.30 Uhr, LIVE! auf kicker) wieder auf Ishak Belfodil setzen. Für Stevan Jovetic kommt es noch zu früh.

Belfodil, der im Sommer von der TSG Hoffenheim nach Berlin gekommen war und sich zuletzt unter dem neuen Trainer Tayfun Korkut einen Stammplatz erarbeitet hat, war beim jüngsten 1:3 zu Hause gegen den 1. FC Köln aufgrund einer Corona-Infektion ausgefallen. Seit Donnerstag befindet sich der 29-Jährige wieder im Training und somit "gibt es mehr Optionen für mich als Trainer", so Korkut auf der Spieltags-Pressekonferenz am Donnerstag.

Ob der Algerier in Wolfsburg auch gleich wieder von Anfang an spielen wird, ist noch fraglich. Korkut will sich bis zum Spieltag noch eingehend Gedanken darüber machen, ob er zwei bewegliche Angreifer (Belfodil und Myziane Maolida) oder einen Stoßstürmer (Davie Selke) sowie eine zweite Spitze (dann Maolida) aufbieten möchte. Stevan Jovetic, mit fünf Toren Herthas bislang bester Schütze, fehlt wegen Wadenproblemen dagegen weiterhin. Der 32-Jährige kann nach wie vor nur individuell arbeiten.

Dafür steht Dedryck Boyata kurz vor seinem Comeback. Nach seiner COVID-19-Erkrankung trainierte der Kapitän und Abwehrchef am Donnerstag erstmals im neuen Jahr wieder mit der Mannschaft. Ob der belgische Nationalspieler (28 Einsätze) in Wolfsburg bereits zum Einsatz kommt, will Korkut von der körperlichen Verfassung Boyatas abhängig machen.

Die Spielidee bleibt unverändert

Unabhängig vom Personal soll Hertha trotz des Rückschlags gegen Köln in Wolfsburg erneut gemäß der Spielidee von Korkut mutig und aktiv auftreten. "Es wird sich nichts daran ändern, dass wir agieren wollen", betont der Coach. Dass der Gegner mit sechs Niederlagen in der Liga in Serie deutlich angeschlagen ist, soll nicht im Mittelpunkt der Vorbereitung stehen. Herthas Trainer und sein Team wollen sich "auf unser Spiel konzentrieren".

Korkut zeigt sich zuversichtlich, dass seine Mannschaft in der Defensive stabiler als gegen Köln agieren wird. Und er hat bei seinem Team angesichts des Fehlstarts ins neue Jahr keine negativen Auswirkungen auf die Psyche erkannt. "Das hat es mir im Training gezeigt", sagt er. In Wolfsburg soll sich das dann in Zählbarem niederschlagen.