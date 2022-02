Korkut sieht "ein, zwei Ansätze" bei Lee

Neben Marc Oliver Kempf, der beim 1:1 von Hertha BSC gegen den VfL Bochum seinen Einstand für seinen neuen Arbeitgeber feierte, stand gegen den Aufsteiger aus Westfalen in Dong-Jun Lee auch der zweite Debütant im Blickpunkt.

Am Freitagabend gegen 21.50 Uhr war es so weit: Dong-Jun Lee betrat den Rasen des Berliner Olympiastadions, Herthas Winter-Zugang von Ulsan Hyundai kam als Einwechselspieler für den Niederländer Jurgen Ekkelenkamp. In den inklusive Nachspielzeit 25 Minuten, die der Flügelstürmer aus Südkorea auf dem Platz stand, konnte man erkennen, was ihn stark machen kann, aber auch, dass Lee voraussichtlich noch einige Zeit der Eingewöhnung brauchen wird. In der 68. Minute enteilte Lee seinem Widersacher Danilo Soares mit einem blitzartigen Antritt, zehn Minuten später leistete sich der 800.000 Euro teure Neue im Dribbling einen naiven Ballverlust, dessen Folgen er nur mit einem Foul eindämmen konnte.

Tayfun Korkut übte sich indes bei der Bewertung von Lees Debüt in Zurückhaltung und Nachsicht. "Das jetzt zu beurteilen, ist von meiner Seite zu früh", betonte der Hertha-Trainer, "man sieht, dass er Geschwindigkeit hat. Und ich bin sicher, dass er das in den nächsten Wochen aufblitzen lassen wird, was wir in ihm gesehen haben." Korkut hatte den seit vergangenem Dienstag 25-Jährigen gebracht, obwohl der Nationalspieler Südkoreas (vier Einsätze bislang) erst einen Tag vor dem Duell mit den Bochumern erstmals mit seinen neuen Kollegen trainiert hatte.

Doch der Hertha-Coach riskierte das Debüt, weil Lee an seinem ersten Tag "gute Minuten im Training" hatte und weil er sich die Qualitäten des schnellen Asiaten zunutze machen wollte. "Wir haben uns von ihm eine gewisse Tiefe erhofft und wollten die Art und Weise, wie er spielt, im Spiel haben", sagte Korkut. Weil die Partie in der 2. Halbzeit "ein Umschaltspiel" geworden sei, wollte Korkut auch über den Hebel Lee und dessen Geschwindigkeit "die Räume nutzen". Durchschlagende Wirkung erzielte der 1,73 Meter große Flügelflitzer dabei noch nicht, aber "ein, zwei Ansätze" hatte Korkut von Lee gesehen. "Klar muss er sich noch an das Ganze gewöhnen", stellte der 47-Jährige fest. Ein erster Schritt ist jedoch gemacht.

Im nächsten Spiel in Fürth (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! auf kicker) könnte auch die nächste Bewährungsprobe für Lee anstehen. Dann soll zudem Lucas Tousart wieder zur Verfügung stehen. Der französische Mittelfeldakteur, der laut Korkut wegen guter Trainingsleistungen gegen Bochum sogar gute Aussichten auf ein Startelf-Mandat hatte, fehlte jedoch aus privaten Gründen. Zu Beginn der neuen Woche soll Tousart ins Training zurückkehren.