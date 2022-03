Korkut-Nachfolger gefunden: Felix Magath soll Hertha retten

Am Sonntagvormittag wurde Herthas Trainer Tayfun Korkut entlassen, am Abend wurde schon ein Nachfolger präsentiert: Felix Magath soll den Tabellenvorletzten vor dem Abstieg retten.

Nach dem 0:2 bei Borussia Mönchengladbach war die Sache inhaltlich durch - aufgrund der Ankündigungen vor der Partie am Samstagabend war klar, dass Tayfun Korkut gehen muss. Am Sonntag gaben die Berliner dann die Trennung offiziell bekannt. Für den kicker eine Zäsur, die zu spät kam.

Diese Zäsur erfolgte am Vormittag um 11.13 Uhr, am Abend wurde dann schon der Nachfolger bekanntgegeben: Felix Magath hat nun die Aufgabe, Hertha in den noch verbleibenden acht Bundesligaspielen über den Strich oder zumindest auf den Relegationsplatz zu führen. Dies gaben die Hauptstädter bekannt.

Bobic: "Die Vita von Felix Magath spricht für sich"

"Ich hatte sehr klare Gespräche mit Fredi Bobic. Uns ist die sportliche Lage bewusst. Ich bin bereit mit all meiner Erfahrung dabei zu helfen, den Klassenerhalt zu erreichen. Wichtig ist jetzt die volle Fokussierung von allen auf die verbleibenden Spiele", sagte Magath in den Klub-Kanälen. Dort äußerte sich auch der Geschäftsführer Fredi Bobic: "Die Vita von Felix Magath spricht für sich. Er hat schon vielfach bewiesen, dass er mit seiner Erfahrung in jeglicher sportlichen Situation an den richtigen Stellschrauben drehen kann, um uns aus unserer sportlich herausfordernden Lage herauszuführen."

Ich kenne auch als Trainer meine Grenzen, aber ich weiß, dass ich noch in der Lage bin, Mannschaften zu helfen. Felix Magath im kicker-Interview am 22. Februar

"Ich kenne auch als Trainer meine Grenzen, aber ich weiß, dass ich noch in der Lage bin, Mannschaften zu helfen", sagte Magath zuletzt in einem Interview mit dem kicker am 22. Februar. Offensichtlich liebäugelte der als "Quälix" bekannte Coach mit einer Rückkehr auf die Trainerbank. "Ich hatte verschiedene Anfragen. Aber ich muss eine Aufgabe aus Überzeugung machen. Ich werde wieder eine Aufgabe als Trainer annehmen", sagte er vor drei Wochen. Am Montag spricht er wieder, dann auf der Vorstellungs-PK der Herthaner um 13 Uhr.

Zuletzt bei Shandong Taishan auf der Bank

Der chinesische Klub Shandong Taishan (Juni 2016 bis Dezember 2017) war die letzte Trainer-Station des früheren Bundesliga-Coaches (Stuttgart, Wolfsburg, Nürnberg, Schalke, HSV, Bremen, Frankfurt, FC Bayern). Der 68-Jährige führte die Münchner zum doppelten Double 2005 und 2006, mit den Wölfen holte er die Sensations-Meisterschaft 2009. Bremen (1999) und Schalke (2011) führte er ins Pokalfinale, allerdings wurde er bei beiden Klubs vor dem Endspiel im Berliner Olympiastadion entlassen - bei Werder übernahm Thomas Schaaf, bei S04 Ralf Rangnick.

Zudem war Magath im Mai 2021 als Fußballchef beim damals gerade abgestiegenen Zweitligisten Würzburger Kickers ausgeschieden. Der heute 68-Jährige war zu diesem Zeitpunkt bei Würzburgs Sponsor in der Sparte "Global Soccer" tätig - seine bis dato letzte Funktion.

Hertha wartet noch auf den ersten Rückrunden-Sieg - TSG zum Debüt

Die Hertha-Mannschaft steckt in einer extrem schwierigen Phase - die letzten fünf Spiele wurden allesamt verloren, in der Rückrunde wurde bisher noch nicht gejubelt. Der letzte Dreier wurde direkt vor Weihnachten gefeiert, als das Korkut-Team Borussia Dortmund mit 3:2 besiegte.

Heiße Phase ab Mitte April

Felix Magath steigt am nächsten Samstag mit dem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim ein. Ab Mitte April, nach den Duellen mit der TSG, Leverkusen und Union , wird es für die Berliner im Kampf um den Klassenerhalt ganz heiß: In Augsburg, dann zu Hause gegen Stuttgart und schließlich in Bielefeld.