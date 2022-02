Korkut: "Klar wird der Druck größer"

Nach dem 0:3 beim SC Freiburg bleibt Hertha BSC das schlechteste Rückrunden-Team und steht seit Sonntagabend auf dem Relegationsplatz. Trainer Tayfun Korkut (47), der seit Wochen mit denselben Problemen kämpft, bekommt trotzdem weiter das Vertrauen.

Ständig neue Aufstellungen wegen der vielen Ausfälle, eine löchrige Defensive und vorn keine Effektivität: Korkut arbeitet sich seit Wochen an denselben Baustellen ab. In Freiburg stand mit Bundesliga-Debütant Marcel Lotka (20) die etatmäßige Nummer 5 im Tor. Und in der Innenverteidigung kam in den letzten 20 Minuten nach der verletzungsbedingten Auswechslung von Linus Gechter, der am Sonntag 18 Jahre wurde, Cimo Röcker zum Zug.

Der ist 28, und seine beste Referenz waren bis zum Wochenende 29 Drittliga-Spiele (27 für Fortuna Köln, zwei für Werder Bremen II). Der letzte deutsche Bundesliga-Debütant, der bei Hertha zum Zeitpunkt seiner Premiere im Oberhaus älter war, war Frank Mischke im August 1990 mit 29 Jahren und 59 Tagen. "Zeit zum Trainieren ist auf jeden Fall da", sagte Korkut nach dem 0:3 in Freiburg mit Blick auf die neue Trainingswoche fast flehentlich. "Wichtig ist, dass wir auch Personal haben. Sonst kann ich die Inhalte nicht weitergeben."

Rückkehrer im Spielersatztraining

Immerhin: Mit dem am Samstag mit bandagiertem Oberschenkel ausgewechselten Gechter rechnet Korkut bereits am Dienstag wieder im Training. Und beim Spielersatztraining am Sonntag standen die zuletzt fehlenden Niklas Stark, Marvin Plattenhardt (beide nach Coronavirus-Infektion), Marton Dardai (Bänderverletzung im Sprunggelenk) und Oliver Christensen (Oberschenkelverletzung) auf dem Platz und konnten einen Teil des Pensums mitmachen.

Die in der Vorwoche gegen RB Leipzig (1:6) nach ihren Positiv-Tests ebenfalls ausgefallenen Maximilian Mittelstädt, Jurgen Ekkelenkamp und Dong-Jun Lee standen in Freiburg wieder im Kader. Lee ersetzte nach 70 Minuten Vladimir Darida, Ekkelenkamp nach 78 Minuten Marco Richter, Mittelstädt dürfte am Samstag gegen Frankfurt den in Freiburg überforderten Neuzugang Fredrik Björkan verdrängen. Der unter der Woche angeschlagene Stevan Jovetic (Oberschenkel) spielte durch, die Rückkehrer Suat Serdar (Coronavirus-Infektion) und Dedryck Boyata (Sprunggelenk) ebenso. Marc Oliver Kempf, der am Samstag rot-gesperrt fehlte, ist gegen seinen Ausbildungsklub Eintracht Frankfurt wieder an Bord.

"Einen Tag nach so einem Spiel ist nicht der beste Tag"

Hertha, nach einer überzogenen Elfmeter-Entscheidung in Rückstand geraten, agierte vor allem nach der Pause lange Zeit auf Augenhöhe mit dem Sportclub - und verlor am Ende mit 0:3. "Den Elfmeter darf man nicht geben", hatte Korkut am Samstag über Gechters Zweikampf gegen Roland Sallai gesagt.

Wenn's jemanden geben sollte, der an der Situation zweifelt, fangen wir den auf. Tayfun Korkut

In der Tat: Kontakt war da, aber ausreichend für einen Strafstoß war er nicht. Am Sonntag schob Korkut nach: "Wenn man da unten steckt, passieren manchmal Sachen, die passieren dann. Damit müssen wir auch leben im Moment, das ist die Realität. Aber deshalb müssen wir nicht anfangen, an uns zu zweifeln. Wenn's jemanden geben sollte, der an der Situation zweifelt, fangen wir den auf. Aber dieses Gefühl habe ich nicht bei der Mannschaft."

Dennoch ist nach dem neuerlichen Rückschlag mal wieder Aufbauarbeit angesagt, zumal am Sonntagabend der FC Augsburg nach seinem 1:1 gegen Borussia Dortmund in der Tabelle an den Berlinern vorbeizog. "Einen Tag nach so einem Spiel ist nicht der beste Tag", so Korkut. "Da sitzt die Enttäuschung drin, wenn man Möglichkeiten hatte, das Spiel anders zu gestalten. In den nächsten Tagen geht es darum, die Köpfe hochzubekommen. Das wird von Tag zu Tag besser werden."

Korkuts Job ist vergleichsweise sicher

Sein eigener Job ist - aktuell jedenfalls - vergleichsweise sicher. Korkut könne als Trainer "individuelle Fehler schwer verhindern, und davon machen wir zu viele", erklärte Geschäftsführer Fredi Bobic am Sonntag im "Sport-1-Doppelpass". "Wenn die Punkte fehlen, wird es schnell am Trainer festgemacht. Aber Tayfun erreicht die Mannschaft mit einem klaren Plan. Auf Aktionismus habe ich gar keine Lust."

Wir dürfen nicht denken, dass die 100 Prozent reichen, sondern müssen draufpacken. Tayfun Korkut

Er will an dem Mann, den er Ende November als Nachfolger von Pal Dardai ausrief, festhalten - trotz dessen dürftiger Bilanz: neun Punkte aus elf Liga-Spielen, 12:27 Tore, dazu Mitte Januar der DFB-Pokal-Achtelfinal-K.-o. gegen Stadtrivale Union (2:3).

"So eine Situation ist nicht einfach", sagte Korkut am Sonntag. "Klar wird der Druck größer von Spiel zu Spiel. Aber aufgeben oder jammern ist keine Option." Er klingt unverändert kämpferisch - und will bei seiner Mannschaft noch mehr Entschlossenheit rauskitzeln: "Wir dürfen nicht denken, dass die 100 Prozent reichen, sondern müssen draufpacken. Wir müssen unheimlich hartnäckig bleiben, damit wir die Situation auf unsere Seite lenken."