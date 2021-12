Korkut: "Ich habe eine intakte Mannschaft erlebt"

Fehlende Konterabsicherung und ein entblößtes Zentrum, aber eben auch: 15 Torschüsse, zwei Tore und das beherzte Comeback nach 0:2-Rückstand. Für Herthas neuen Trainer Tayfun Korkut hielt das 2:2-Debüt in seiner Heimatstadt Stuttgart Erkenntnisse jeglicher Couleur bereit.

Die Überschrift, die Herthas vor Wochenfrist installierter Coach seiner Premiere gab, war schnell gefunden. "Mut", sagte Tayfun Korkut am Tag danach. "Für mich ist Mentalität vor allem auch Mut. So muss man das bewerten - rein vom ersten Gefühl. Klar gibt’s Themen, an denen wir arbeiten müssen. Das hat man auch gesehen." Aber unterm Strich stand ein gewonnener Punkt. Die Quintessenz der ersten 90 Minuten unter seiner Regie: "Ich habe eine intakte Mannschaft erlebt. Klar haben wir es nicht geschafft, uns abzusetzen vom Tabellennachbarn. Aber wir sind sehr, sehr gut zurückgekommen."

Stevan Jovetic traf erstmals in der Bundesliga doppelt, Ishak Belfodils Treffer zählte wegen Abseits nicht. 15 Torschüsse zählte die Statistik am Ende für die Berliner, 10 für den VfB - es war ein Positiv-Indiz in einem Bereich, der bisher nicht als Berliner Paradedisziplin galt.

"Trainingsinhalte und Ideen sind sichtbar gewesen, vor allem in Ballbesitz", lobte Korkut am Montag. "Da haben wir uns letzte Woche drauf konzentriert. Es fängt ganz simpel mit dem Fordern des Balles an - dass wir ihn gemeinsam von hinten nach vorn bringen und ihn in einer guten Situation aufs Tor bringen können. 15 Torschüsse in einem Auswärtsspiel, das ist sehr ordentlich. Was für mich noch wichtiger ist als Trainer: dass wir nach einem richtig guten Start und zwei Nackenschlägen - eigentlich drei Nackenschlägen mit dem nichtgegebenen Tor von Ishak - nach vorn und auch in der gleichen Art und Weise weiterspielen. Wir sind nicht vom Plan weggegangen."

Reichlich Ansätze für Arbeit

Dass dieses 2:2 mit den Liga-Gegentoren Nummer 28 und 29 dennoch reichlich Ansätze für Arbeit bot, stand indes auch außer Frage. Bei beiden Stuttgarter Toren war Hertha durchs Zentrum sträflich offen. Nach jetzt 14 absolvierten Liga-Spieltagen ziert ein einziges Zu-Null-Spiel - das 1:0 gegen Borussia Mönchengladbach aus dem Oktober - die Berliner Bilanz. Die dringend benötigte Kompaktheit herzustellen und gleichzeitig - wie in Stuttgart in Phasen praktiziert - die offensive Produktivität zu erhöhen, das wird Korkuts Kernaufgabe. "Ohne Wenn und Aber" will er sich mit dem Team "an die Arbeit machen".

Mit Blick auf die am Sonntag anfangs arg poröse Defensive sagte er am Montag: "Meine Mannschaften sind in der Vergangenheit in der Defensive normalerweise nicht so anfällig gewesen. Von daher bin ich guter Dinge, dass wir das durch harte Arbeit in den Griff bekommen. Wir sind erst ein paar Tage zusammen und haben viele Themen abgearbeitet."

Nach vorne habe die Mannschaft im Spiel bei seinem Ex-Klub "viele Situationen" kreiert: "Jetzt geht es darum, dass wir an der Kontrolle und der Defensive noch arbeiten." Die nächste Prüfung wartet am Samstag im Olympiastadion mit Arminia Bielefeld. Korkuts Empfehlung: "Konzentriert dranbleiben und das positive Gefühl in die Trainingswoche und das nächste Spiel mitnehmen." Nach dem kleinen Schritt von Stuttgart soll bei Korkuts Heim-Premiere ein größerer Schritt folgen.