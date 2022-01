Korkut: "Die Woche wird uns nicht umhauen"

Hinter Hertha BSC liegt eine Woche zum Vergessen. Trainer Tayfun Korkut richtet den Blick dennoch nach vorne.

Der 2:3-Pokal-Knockout im Derby gegen Union am Mittwoch, der Aufmarsch von etwa 80 Ultras beim Training am Samstag, das angesichts der Unterlegenheit noch glimpfliche 1:4 gegen den FC Bayern am Sonntag: Hinter Hertha BSC liegt eine schmerzhafte Woche. Tayfun Korkut predigt dennoch Ruhe.

Hertha BSC, wo Korkut Ende November auf Pal Dardai folgte, sei "nicht der erste Verein, den ich in so einer Situation übernehme", sagte der Coach am Montag in einer Medienrunde. "Man muss wachsam sein und alles gut beobachten. Trotz allem ist auch Ruhe wichtig und der Glaube an das, was wir machen."

Gegen eine müde Bayern-Mannschaft ist es schon nicht einfach. Gestern war es eine erholte Bayern-Mannschaft ohne ein Spiel unter der Woche. Tayfun Korkut

Nach dem ernüchternden Aus im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den sportlich inzwischen weit enteilten Stadtrivalen Union und dem 1:4 gegen den Rekordmeister, bei dem am Ende 5:30 Torschüsse in die Bilanz eingingen, gab Korkut zu: "Es war keine gute Woche für uns. Trotzdem müssen wir es einordnen. Das Pokalspiel war für uns alle sehr enttäuschend. Das Spiel gestern war etwas komplett anderes. Gegen eine müde Bayern-Mannschaft ist es schon nicht einfach. Gestern war es eine erholte Bayern-Mannschaft ohne ein Spiel unter der Woche." Man müsse dann "akzeptieren, dass das Spiel so gelaufen ist, wie es gelaufen ist". Trotzdem, unterstrich Korkut, habe er "nicht das Gefühl gehabt, dass sich die Mannschaft hängengelassen hat".

Herthas verhängnisvolle Muster

Das tat sie zweifellos nicht. Aber die Berliner, nach arg schüchternem Beginn etwas besser im Spiel und dennoch über 90 Minuten nur ein Sparringspartner, zeigten auch gegen die Bayern viele jener verhängnisvollen Muster, die sie in eine zunehmend gefährliche Lage manövriert haben: Nachlässigkeiten bei entscheidenden Zweikämpfen, eine fatale Anfälligkeit bei Standards (das 0:2 war das 14. Saison-Gegentor nach einem ruhenden Ball), zu wenig Kommunikation speziell im Abwehrverbund, zu viel Zeit und Raum für die Gegner bei Flanken - und fatale individuelle Aussetzer.

Korkut: "Mannschaft verschickt Einladungen"

Dass mit dem ansonsten auftrumpfenden Keeper Alexander Schwolow ausgerechnet der beste Berliner vorm 0:3 mit einem missratenen Querpasser auf Youngster Linus Gechter folgenschwer patzte, passte ins Bild und zeigte, wie brüchig Stabilität, Selbstvertrauen und Fundament dieses Teams aktuell sind. Korkuts Fazit: "Die Mannschaft hat versucht, sich zu wehren, aber die eine oder andere Einladung verschickt."

"Schrittchen" reichen gegen Bochum und Fürth nicht

So war es schon zuvor gegen Union - und auch in Wolfsburg (0:0), das Herthas schläfrige Anfangsphase ungenutzt gelassen hatte, und gegen Köln (1:3). Der Trend im Jahr 2022 ist negativ, dennoch will sich der in sich ruhende Korkut nicht vom Weg abbringen lassen: "Wir werden an dem weiterarbeiten, was wir hier am ersten Tag begonnen haben. Die Schritte sind klein, das wissen wir, und sie sind vielleicht nicht sofort klar sichtbar. Aber die Schritte werden gemacht. Und die Woche, die wir hinter uns gebracht haben, wird uns nicht umhauen. Die Mannschaft gibt mir keine Fragezeichen, sie ist intakt."

Nach der Liga-Pause trifft Hertha auf die Aufsteiger Bochum (4.2./H) und Fürth (12.2./A). Dann braucht es nicht nur Schritte oder Schrittchen - sondern auch Punkte.