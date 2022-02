Korkut: "Die Tabelle interessiert mich nicht"

Nach dem 1:1 am vergangenen Freitag gegen den VfL Bochum steht Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! auf kicker.de) vor einem weiteren wegweisenden Spiel: dem Auftritt beim Tabellenletzten SpVgg Greuther Fürth. Dabei müssen die Berliner in Marc Oliver Kempf aller Voraussicht nach auf einen Eckpfeiler verzichten.

Der in der Winter-Transferperiode vom VfB Stuttgart verpflichtete Innenverteidiger hatte gegen Bochum sein Debüt für das Team von Trainer Tayfun Korkut gegeben und soll der neue Abwehrchef werden. Nun steht allerdings erstmal sehr infrage, ob Kempf, der positiv auf das Corona-Virus getestet wurde, in Fürth mitwirken kann. Wenn Kempf ausfällt, wird Linus Gechter (17) dessen Position einnehmen.

Engpass in der Abwehrzentrale

Da nicht nur höchstwahrscheinlich Kempf, sondern nach Dedryck Boyata (Bänderverletzung am linken Bein) sicher auch Marton Dardai (Schlag auf das linke Sprunggelenk) ausfallen wird, hat der Hertha-Coach auf der Innenverteidiger-Position plötzlich einen Engpass. Gechter darf nichts passieren, sonst stünde kein gelernter zentraler Abwehrspieler mehr bereit. Korkut bleibt jedoch gelassen. "Wir sind vorbereitet", sagt der 47-Jährige. Sollte sich Gechter etwa im Verlaufe der Partie verletzten oder vom Platz fliegen, wären Marvin Plattenhardt (nominell Linksverteidiger) oder Lucas Tousart (nominell Sechser) Optionen für die zentrale Deckung.

Abseits des Personals - neben Boyata und Dardai fehlen auch die drei Torhüter Rune Jarstein (Aufbau nach Knie-OP), Oliver Christensen (Oberschenkelprobleme) und Nils-Jonathan Körber (Knieprellung) sowie Kevin-Prince Boateng (Trainingsrückstand nach Magen-/Darm-Grippe) - ist Korkut zuversichtlich, dass sein Team in Fürth "mit sehr viel Elan und sehr viel Intensität auftreten" wird. Dass dies beim abgeschlagenen Schlusslicht notwendig ist, steht für den Hertha-Trainer außer Frage. "Die Tabelle interessiert mich nicht", sagt er mit Nachdruck, "wir dürfen uns von der Tabelle nicht täuschen lassen". Fürth sei etwa auch in Wolfsburg trotz des am Ende deutlichen 1:4 nicht so viel schlechter als der VfL gewesen, so Korkut weiter. Das Team von Trainer Stefan Leitl habe es "geschafft, sich dem Tempo und der Bundesliga anzupassen. Das macht das Spiel gefährlich (….) Wir werden auf jeden Fall gefordert werden."

Gefordert waren in dieser Woche auch Suat Serdar, Marco Richter und Plattenhardt. Die beiden Sommer-Zugänge Serdar und Richter mussten sich jüngst gegen Bochum (Richter zuvor schon gegen die Bayern) mit einem Platz auf der Bank respektive der Jokerrolle begnügen. Plattenhardt wiederum hatte gegen Bochum gar im Spielkader gefehlt. Angesprochen die Reaktion des Trios im Training sagt Korkut: "Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass jemand vom Gas runtergegangen ist. Die Spieler wissen: Über Trainingsleistung wird entschieden, wer auf dem Platz ist."

Ich bin sicher, dass wir am Wochenende ein gutes Spiel von Alexander sehen werden. Tayfun Korkut über Keeper Alexander Schwolow

Auf dem Platz stehen wird in Fürth Alexander Schwolow. Den Keeper Nummer 1, der sich in drei der vier Rückrundenspiele jeweils einen (zum Teil schweren) Patzer erlaubt hatte, hat Korkut in der bisherigen Trainingswoche bewusst nicht auf seine Fehler angesprochen. "Es gibt Phasen, in denen der Trainer mehr mit Spielern redet und Phasen, in denen er weniger mit den Spielern redet", betont der Trainer, "ich bin jemand, der Spielern ab und zu die Ruhe gibt, selbst nachzudenken." Ohnehin sei Schwolow ein "sehr selbstkritischer Torwart", da müsse man nicht noch zusätzlich viel sagen, so Korkut, der sagt: "Ich bin sicher, dass wir am Wochenende ein gutes Spiel von Alexander sehen werden."