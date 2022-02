Korkut: "Die Mannschaft lebt"

Trotz der sportlichen Talfahrt und vor der schweren Aufgabe gegen RB Leipzig am Sonntag hat Hertha-Trainer Tayfun Korkut (47) sowohl die Mannschaft als auch seinen eigenen Kurs verteidigt.

Will mit Hertha in ruhigere Gefilde: Tayfun Korkut. imago images/Matthias Koch

"Wir haben zuletzt nicht die Ergebnisse geholt, die wir uns vorgestellt haben. Aber ich bin sehr weit davon entfernt, den Glauben an die Mannschaft und an unsere Arbeit zu verlieren", sagt Korkut im kicker-Interview (Donnerstagsausgabe). Auch wenn Hertha im Kalenderjahr 2022 noch sieglos ist, wirbt der Ende November als Nachfolger von Klub-Ikone Pal Dardai installierte Fußballlehrer für eine differenzierte Betrachtung.

"Es gibt trotz allem positive Ansätze, an denen wir uns bei allem Verständnis und Blick für die Situation auch orientieren sollten: Laufleistung, Sprintleistung, Zahl der Torschüsse - bei all diesen Werten geht es in die richtige Richtung. Zuletzt sind die Ergebnisse ausgeblieben. Auch wenn ich weiß, dass die öffentliche Diskussion gern in diese Richtung geschoben wird, sage ich ganz klar: Mentalität fehlt dieser Mannschaft nicht."

Korkut moniert Start-Schläfrigkeit

Ein Hauptthema - nicht erst seit der Niederlage bei Schlusslicht Fürth (1:2), bei der die Berliner am vergangenen Samstag nach knapp 30 Sekunden in Rückstand geraten waren - ist für Korkut die kaum zu erklärende Schläfrigkeit in den Startphasen etlicher Spiele. "Wir haben zu viele Momente in unseren Spielen, in denen wir nicht wach und 100 Prozent aufmerksam sind", sagt Korkut. "Die können wir uns aber nicht leisten."

Korkut, mit sieben Punkten aus den ersten vier Spielen manierlich gestartet, ist mit Hertha inzwischen nur noch einen Punkt von Relegationsplatz 16 entfernt. Die kommenden Gegner, RB Leipzig und der SC Freiburg, kommen aus dem oberen Drittel.

Trotz der angespannten sportlichen Situation und sich wiederholender Fehlermuster sieht Korkut, der nur einen Vertrag bis zum Saisonende besitzt, seine Mannschaft für den Abstiegskampf gerüstet: "Sie hat genug Erfahrung und Qualität für eine solche Situation. Sie weiß, worauf es ankommt. Wir müssen es kanalisieren und die Widerstandsfähigkeit zusammen auf den Platz bekommen."

Zugleich appelliert er an den Zusammenhalt: "Es ist gerade ein bisschen windig, aber wir bleiben zusammen. Die Mannschaft lebt. Da ist keiner dabei, der mir das Gefühl gibt, dass er sich selbst wichtiger nimmt als das, was hier gerade ansteht." Sich selbst sieht er mit den Erfahrungen von seinen früheren Trainer-Stationen gewappnet für die nächsten Wochen: "Die Situationen aus Hannover, Leverkusen oder Stuttgart sind nicht eins zu eins übertragbar auf die Situation hier. Aber grundsätzlich weiß ich, was auf uns zukommt und was gefragt ist."

Im kicker-Interview (Donnerstagsausgabe oder ab Mittwochabend im e-Magazine) spricht Korkut außerdem über Marc Oliver Kempf und die anderen Winter-Neuzugänge, den Kader, die Rolle von Suat Serdar, die größten sportlichen Probleme, seinen Führungsstil und den Unterschied zwischen Klarheit und Lautstärke.