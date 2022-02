Korkut: Anschauungs-Unterricht von Ex-Klub Real Sociedad

Die Begegnung in der Hinrunde mündete in ein 0:6-Fiasko. Vor dem Wiedersehen mit RB Leipzig am Sonntagabend watet Hertha BSC mal wieder tief in Problemen - atmosphärisch, sportlich und personell.

Einen Eindruck vom kommenden Gegner verschaffte sich Tayfun Korkut am Donnerstagabend vor Ort - und sah bei Leipzigs 2:2 in der Europa League gegen Real Sociedad San Sebastian seinen früheren Klub im Stresstest. Bei den Basken hatte Korkut zwischen 2000 und 2003 als Profi gewirkt und in der Saison 2007/08 als Trainer der U 19. Real Sociedad, in La Liga ein Inbegriff für erfrischenden, kultivierten Offensivfußball, setzte in Leipzig strikt auf Defensive - und konnte sich auf die eigene Effizienz verlassen. Die fehlte Hertha zuletzt, beim 1:2 in Fürth am vergangenen Wochenende wies die Bilanz der Berliner nach 90 Minuten 26 Torschüsse auf.

San Sebastians Herangehensweise zu kopieren, ist für Korkut kein Thema, "wir werden uns nicht mit drei Torschüssen begnügen, wir wollen schon auch den Weg nach vorn suchen". Allerdings sah Herthas Coach bei Real Sociedad durchaus Nachahmenswertes: "Sie hatten eine sehr hohe Disziplin gegen den Ball. Keiner hat sich rausgenommen. Da können wir uns ein Stückchen von abschneiden." Vielleicht auch zwei.

Ein Problem kommt selten allein

Bei Hertha kommt ein Problem für gewöhnlich selten allein, und neben der mangelnden Durchschlagskraft und Präzision im und am gegnerischen Strafraum torpediert seit Monaten eine frappierende defensive Nachlässigkeit die Bemühungen um mehr Stabilität. Korkuts Hoffnung, dass nach personell unsteten Wochen vor allem in die Viererabwehrkette endlich Kontinuität einzieht, platzte schon zwei Tage vor dem Leipzig-Spiel.

Niklas Stark fällt wegen seiner Coronavirus-Infektion aus, an die Seite des zurückkehrenden Marc Oliver Kempf (nach Corona) rückt Youngster Linus Gechter. Neben Vize-Kapitän Stark fällt weiterhin auch Kapitän Dedryck Boyata (Sprunggelenk) aus, mit Marton Dardai (Bänderverletzung) fehlt aktuell ein dritter Innenverteidiger.

Der Abwehr-Alarm kommt zur Unzeit: Hertha, 2022 noch sieglos, braucht den Turnaround. Im Hinspiel Ende September waren die seinerzeit noch von Korkut-Vorgänger Pal Dardai angeleiteten Berliner ein Spielball der Leipziger. In allen elf Duellen mit Hertha traf RB immer mindestens doppelt. Im Schnitt kassierte Hertha gegen Leipzig 3,5 Gegentore pro Spiel - so viele wie gegen keinen anderen Verein. Hertha verlor alle fünf bisherigen Heimspiele gegen Leipzig.

Die Bilanz liest sich verheerend. Aber vor allem die unterschiedlichen Formkurven beider Teams in der Bundesliga zementieren die Ausgangslage. "Vielleicht rechnen viele nicht mit uns", sagt Korkut. Er selbst schon. Die Trainingseinheiten in dieser Woche seien "lebendig" gewesen, "jetzt geht es darum, diese Spannung und Aggressivität ins Spiel zu transportieren".

Die öffentlichen Anwürfe von Investor Lars Windhorst Mitte der Woche gegen die Klub-Spitze hat Korkut "natürlich mitbekommen, das ist aber nicht mein Thema". Windhorst hatte Teilen der Klubführung im "Capital"-Wirtschaftsmagazin "Machterhalt und Klüngelei" vorgeworfen und sein 375-Millionen-Euro-Investment bei Hertha als Fehler bezeichnet. Als Adressat Nummer eins der Breitseite gilt Präsident Werner Gegenbauer, in dem Windhorst einen Bremser sieht.

Sein Verantwortungsbereich sei "das Sportliche", sagt derweil Coach Korkut, der über sein Vertragsende im Sommer hinaus voraussichtlich keine Zukunft im Klub hat. "Wenn wir mit guter sportlicher Leistung und Verbesserung unserer Situation dazu beitragen können, dass sich das alles entspannt", sei er "der Erste, der vorangeht", so Korkut. Für "alles andere haben wir andere Personen im Verein". Korkuts überaus zutreffendes Resümee: "An Arbeit mangelt es mir nicht." An Punkten schon.