Korb für Leverkusen: Xabi Alonso und Co. lehnen Ehrenbürgerwürde ab

Nach dem sensationellen Gewinn der Deutschen Meisterschaft wollte die Stadt Leverkusen Xabi Alonso und weitere Bayer-Verantwortliche zu Ehrenbürgern machen. Dazu wird es nun aber nicht kommen.

Xabi Alonso (42) und Simon Rolfes (42), Geschäftsführer Fernando Carro (59) und Werner Wenning (77, Vorsitzender des Gesellschafterausschusses) sollten nach dem Gewinn der historischen ersten Meisterschaft von der Stadt Leverkusen geehrt werden. Der Plan war, das Quartett zu Ehrenbürgern zu machen. Dazu wird es nun aber nicht kommen, denn wie die Stadt mitteilte, lehnten die vier dankend ab.

Oberbürgermeister Uwe Richrath (SPD) hatte Mitte April eine Rats-Vorlage eingebracht, über die bei einer Sitzung am 6. Mai entschieden hätte werden sollen. Nun aber verzichten die vier Bayer-Verantwortlichen auf die Ehrenbürgerwürde. "Einvernehmlich", wie es in einer Mitteilung der Stadt Leverkusen heißt. Das führe dazu, dass "Oberbürgermeister Richrath nun die Rats-Vorlage unwiderruflich zurückziehen" werde.

Vage Aussagen zum Grund der Absage

Keine Informationen gab es darüber, warum das Quartett die Ehrung ablehnte. Die Stadt hielt sich in ihrer Mitteilung sehr vage, sprach lediglich von "einigen Diskussionen" in diesem Zusammenhang. Weiter heißt es: "Bayer 04 fühlt sich durch die Euphorie in der Stadt Leverkusen und die herausragende Unterstützung durch die Fans hinreichend geehrt und bedankt sich für die zahlreichen Glückwünsche."

Auffällig. In dem Statement wird die Stadt Leverkusen nicht erwähnt. Richrath aber zeigte sich bemüht, das zu übertünchen, lobte explizit das außerordentlich große Engagement von Wenning und betonte: "Gemeinsam stehen wir zusammen - in herausfordernden Zeiten, bei sozialen Projekten und natürlich beim Sport. Leverkusen ist eine Sportstadt."