Korb für den DFB? Club-Talent Uzun entscheidet sich offenbar für die Türkei

Beim 1. FC Nürnberg befindet sich der erst 18-jährige Can Uzun auf der Überholspur. Eine Entscheidung, für welche Nationalmannschaft er künftig auflaufen will, soll in Kürze fallen. Medienberichte aus der Türkei lassen eine Tendenz vermuten.

Die Zukunft von Can Uzun wird dieser Tage rund um den Valznerweiher heiß diskutiert. Allerdings nicht nur auf Vereinsebene - auch in puncto Nationalmannschaft steht dem begehrten Offensivspieler des 1. FC Nürnberg eine wichtige Entscheidung bevor. Läuft er künftig für die deutsche oder die türkische Nationalelf auf? Diese Frage gilt es zu klären.

Die Istanbuler Tageszeitung Habertürk jedenfalls will von einer Zusage Uzuns für die türkische Nationalmannschaft wissen. Dem Bericht zufolge plant der türkische Nationaltrainer Vincenzo Montella bereits für die beiden Test-Länderspiele am 22. März in Ungarn sowie vier Tage später in Österreich mit dem Ausnahmetalent. Von diesem Plan berichtet auch das türkische Nachrichtenportal NTV. Selbst wenn er beide Länderspiele für die Türkei absolvieren sollte, könnte sich der Nürnberger theoretisch noch für den DFB entscheiden.

Montella soll mit Uzun bereits Kontakt aufgenommen haben. Doch neben dem türkischen bemüht sich auch der deutsche Verband um den feinen Techniker. Zuletzt hatte Uzun im Gespräch mit der Mittelbayerischen Zeitung betont, dass er noch keine Entscheidung über seine Zukunft getroffen habe. Dabei betonte er: "Letztlich werde ich mich nicht gegen, sondern für ein Nationalteam entscheiden und dorthin gehen, von dem mein Herz und mein Bauch sagen, dass es richtig ist."

"Der nächste sollte Uzun sein, das weiß er auch"

Für die Türkei spräche womöglich die Perspektive - und die Freundschaft. Kenan Yildiz (Juventus Turin), der dem DFB-Team in Berlin im vergangenen November beim 3:2 einen Treffer einschenkte, ist wie Uzun in Regensburg geboren und ein guter Kumpel des FCN-Profis. Rund um das Duo sowie Real-Talent Arda Güler will die Türkei eine Mannschaft für die Zukunft aufbauen. Uzun spielte für die türkische U 17 und U 18, für die U 21 war er auch bereits nominiert.

Aus den eigenen Plänen hatte Hamit Altintop, Vorstand des türkischen Fußballverbandes, im Gespräch mit Sky keinen Hehl gemacht: "Uzun hat für unsere U 17 gespielt und er ist unser Spieler. Er ist ein 2005er-Jahrgang und wir haben schon zwei Spieler bei uns in der A-Mannschaft mit Arda Güler und Kenan Yildiz. Der nächste sollte Can Uzun sein, das weiß er auch."

Uzuns Stern in Nürnberg, für das er seit seinem 13. Lebensjahr spielt, ging in dieser Saison so richtig auf. In der Spielzeit 2023/24 bringt es der Angreifer auf 23 Zweitliga-Einsätze, in denen ihm elf Tore und ein Assist gelangen (kicker-Notenschnitt 3,0). Dazu kommen zwei Einsätze im DFB-Pokal (drei Treffer, zwei Vorlagen).