Kopfverletzung bremst Kramaric

Vor dem Duell mit seinem früheren Klub RB Leipzig hat TSG-Coach Sebastian Hoeneß mit neuen Personalproblemen zu kämpfen.

Bei Christoph Baumgartner hatte es sich bereits abgezeichnet, nun ist klar, dass der Österreicher am Samstag gegen Leipzig ausfällt. "Er wird definitiv nicht zur Verfügung stehen, bei der Nationalmannschaft ist eine Verletzung wieder aufgetreten, die er vorher schon mal hatte", erläuterte Hoeneß, der am Donnerstag "leider keine guten Nachrichten" zu verkünden hatte. Denn Baumgartner ist nicht der einzige, der gegen RB passen muss oder auszufallen droht. "Auch Sebastian Rudy wird aller Voraussicht nach mit muskulären Problemen ausfallen", so der 39-Jährige, "ein großes Fragezeichen steht auch hinter Andrej Kramaric, der bei der Nationalmannschaft wahrscheinlich kurzzeitig bewusstlos war."

Kramarics Einsatz steht auf der Kippe

Der Kroate war im Spiel gegen Russland (1:0) "mit dem Kopf mit einem anderen Spieler zusammengestoßen und war wohl wenige Sekunden nicht bei Bewusstsein, er hat danach auch weitergespielt", schilderte Hoeneß, "wir müssen jetzt vorsichtig sein, es ist eine Kopfverletzung, er hatte auch ein Hämatom, er war beim Neurologen, all die Dinge, die man bei einer Kopfverletzung unternimmt. Aktuell besteht kein Grund zur großen Sorge, trotzdem müssen wir unserer Sorgfaltspflicht nachkommen und Spieler nur einsetzen, wenn sie sicher und gesund sind. Das machen wir." Sollten die weiteren Untersuchungen ohne Befund bleiben und kein Risiko für einen Einsatz bestehen, ist es durchaus möglich, dass Kramaric gegen Leipzig zumindest in den Kader rückt. Der 30-Jährige steht vor seinem 100. Pflichtspieltor für Hoffenheim, die TSG übrigens könnte in ihrem 227. Bundesligaheimspiel ihren 100. Sieg feiern (64 Remis, 63 Niederlagen).

Raum laboriert an Fußproblemen

Ein weiteres, wenngleich kleineres Fragezeichen steht auch hinter dem Einsatz von David Raum. "Er hat leichte Fußprobleme, da ist die Tendenz aber positiver", so Hoeneß. Der Nationalspieler hatte zuletzt bereits im Spiel gegen Hertha BSC (2:0) wegen Fußproblemen pausieren müssen. Sein Ausfall träfe die TSG zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Denn mit Robert Skov (Oberschenkelverletzung) und Marco John (Schulterverletzung) stehen weitere linksfüßige Alternativen derzeit auch nicht zur Verfügung. Also bleibt Hoeneß Optimist: "Wir hoffen, dass Andreij Kramaric möglicherweise doch zur Verfügung steht und dass David Raum spielen kann."

Beim Spiel gegen Leipzig darf Hoffenheim die Arena in Sinsheim erstmals nach 21 Monaten wieder voll besetzen und theoretisch 30150 Zuschauer unter 2-G-Bedingungen und mit Maskenpflicht begrüßen, aktuell läuft es auf die halbe Auslastung hinaus, es haben sich bislang etwa 13000 Besucher angekündigt.