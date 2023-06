Kopftreffer und Platzwunde: Finale von Becherwurf überschattet

Das Conference-League-Finale zwischen der AC Florenz und West Ham United musste zwischenzeitlich unterbrochen werden. Der Grund: Aus dem englischen Block kamen Becher und mehr geflogen - mit Folgen.

Konnte nach minutenlanger Pause mit Turban weitermachen: Fiorentina-Kapitän Cristiano Biraghi. AFP via Getty Images

Auch während des Endspiels der Conference League zwischen Florenz und West Ham in Prag kam es am Mittwoch zu einem unschönen Zwischenfall: Der Florenzer Linksverteidiger und Kapitän Cristiano Biraghi wurde nach etwas mehr als einer halben Stunde beim Stand von 0:0 kurz vor einer Ecke mit mehreren Trinkbechern beworfen - auch Münzen und eine direkt vom spanischen Referee Carlos del Cerro Grande sichergestellte E-Zigarette flogen.

Der Italiener blutete daraufhin am Hinterkopf. Die Platzwunde registrierte der 30-jährige Routinier - seit 2017 bei der Viola aktiv - zunächst gar nicht, applaudierte vielmehr spöttisch in Richtung des englischen Blocks. Das Spiel konnte schließlich nach einer minutenlangen Unterbrechung mitsamt anhaltender Besprechung unter den Spieler und dem Schiedsrichtergespann fortgesetzt werden - mit Biraghi, der einen violetten Turban um den Kopf und die Wunde gebunden bekam.

Vorfälle bereits in Prager Innenstadt

Bereits vor dem Spiel war es in Prag zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Fans beider Lager gekommen. Fiorentina-Anhänger griffen in einer Bar im Stadtzentrum Anhänger der Londoner an, wie die tschechische Polizei mitteilte. Dabei seien drei Menschen leicht verletzt worden, von denen einer ins Krankenhaus gebracht wurde. Außerdem nahmen die Beamten 16 Verdächtige vorläufig fest.

Medien berichteten, dass unter anderem mit Stühlen und Tischen geworfen wurde. Das Finale der Europa Conference League findet unter starken Sicherheitsvorkehrungen statt. Polizeihubschrauber kreisten seit dem Nachmittag über der Metropole an der Moldau. Hunderte Beamte waren im Einsatz, darunter auch berittene Polizisten. Für Fans, die keine Eintrittskarten für das Spiel in der Eden Arena mit rund 18.000 Sitzplätzen mehr bekommen hatten, wurden zwei Public-Viewing-Zonen eingerichtet - je eine für jeden der beiden Vereine.

Aufgrund der Vorkommnisse und vor allem aufgrund der geworfenen Becher samt Verletzungsfolge wird die UEFA mit Sicherheit ein Verfahren einleiten und womöglich Strafen aussprechen.