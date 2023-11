Kopfstoß-Skandal gegen Büderich: Tuncay neuer Cheftrainer beim Mülheimer FC

Engin Tuncay übernimmt den Posten des Cheftrainers beim abstiegsbedrohten Oberligisten Mülheimer FC.

Mehr zur Oberliga Niederrhein Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Der Mülheimer FC erlebt aktuell unruhige Zeiten. Nicht nur sportlich läuft es beim Aufsteiger momentan nicht besonders rund. Mit zwölf Punkten aus 13 Spielen taumelt der MFC im Tabellenkeller der Oberliga Niederrhein. Auch abseits des Platzes rollten zuletzt einige Köpfe.

Beim 4:2-Sieg im Kellerduell hatte sich Mülheim zwar mit 4:2 durchgesetzt, während der Partie war es jedoch zu einer Rudelbildung gekommen, in der sich Büderichs Cheftrainer Oliver Seibert zu einem Kopfstoß gegen Mülheims Sportchef Oguzcan Bahar hinreißen ließ. In Folge dessen musste nicht nur Büderichs Cheftrainer seinen Hut nehmen, auch Mülheims Sportchef Bahar und Cheftrainer Ahmet Inal waren kurz darauf ihren Job los.

So viel zur aktuellen Problemlage in Mülheim. Immerhin eine gute Neuigkeit hatte das Oberliga-Kellerkind am frühen Dienstagabend zu verkünden. Nicht einmal eine Woche nach der Trennung von Bahar und Inal konnte zumindest eine der zwei offenen Baustellen geschlossen werden. Engin Tuncay wird künftig an der Seitenlinie des MFC Platz nehmen. Der 38-jährige A-Lizenz-Inhaber trainierte zuletzt die A-Junioren der SG Wattenscheid 09.

"Wir haben besonders darauf geachtet, dass die Trainer sich unmittelbar mit dem Mülheimer FC 97 identifizieren und erfolgreich in unserer Umgebung arbeiten können", heißt es in einer Meldung des Vereins auf Facebook. "Wir sind zuversichtlich, dass diese Kooperation eine respektvolle und vertrauenswürdige Partnerschaft für die Zukunft darstellt." Die erste Trainingseinheit soll Tuncay bereits am Dienstagabend leiten, ehe der neue Übungsleiter mit KFC Uerdingen am Samstag eine richtig harte Nuss zu knacken hat.