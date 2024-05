Kopfhörer im Straßenverkehr: Ist das eigentlich erlaubt?

Der Straßenverkehr vermittelt nicht die angenehmste Geräuschkulisse. Ausgeblendet wird sie durch Musik oder Podcasts aus dem Kopfhörer. Doch genau da liegt die Gefahr.

An Autofahrern sieht man sie eher selten, an Radfahrern und Fußgängern aber umso häufiger: Kopfhörer, mal als kleine Knöpfe im Ohr, mal als kopfumspannende dickere Dinger.

Das Wichtigste vornweg: Offiziell verboten sind die Soundüberträger im Verkehrsgeschehen nicht. Trotzdem können ihre Träger mit der Straßenverkehrsordnung (StVO) in Konflikt geraten. Denn in Paragraf 23, Absatz 1, steht geschrieben: "Wer ein Fahrzeug führt, ist dafür verantwortlich, dass seine Sicht und das Gehör nicht durch die Besetzung, Tiere, die Ladung, Geräte oder den Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigt werden".

Eingeschränktes Hörvermögen und Ablenkung

Was Kopfhörer betrifft, ist dabei jener Punkt entscheidend, wonach das Hörvermögen nicht eingeschränkt werden darf. Denn genau das passiert vor allem dann, wenn die Lautstärke der Musik oder des unterhaltsamen Podcast zu laut eingestellt ist, aber auch bei den modernen, geräuschdämmenden "Noise-Cancelling"-Kopfhörern. Umgebungsgeräusche, zu denen auch Autohupen oder Fahrradklingeln gehören, werden dann nicht mehr in ausreichendem Maße wahrgenommen, was sowohl die Kopfhörer-Tragenden selbst wie auch andere in Gefahr bringen kann - umso mehr, als sich im neuen "elektrischen Zeitalter" nicht mehr nur Fußgänger oder Radfahrer lautlos nähern, sondern auch Elektroautos oder -Roller. Auch das Ablenkungspotenzial darf nicht unterschätzt werden.

Bußgeld droht

Ebenfalls wichtig ist es aber, Sondersignale verlässlich hören zu können. Und hier droht dann doch eine Geldsanktion. Ist der Sound aus dem Kopfhörer so laut, dass das Martinshorn oder die Signale von Einsatzfahrzeugen wie Feuerwehr oder Rettungsfahrzeugen darin untergehen, gefährdet das die allgemeine Verkehrssicherheit und kann als Ordnungswidrigkeit mit zehn Euro Bußgeld geahndet werden. Und kommt es zu einem Unfall, müssen Auto- oder Radfahrer, die nachweislich einen Kopfhörer getragen haben, damit rechnen, dass ihnen eine Teilschuld zugeschrieben wird.

Mithaftung bei Unfall

An Fußgänger richtet sich der erwähnte Absatz der StVO zwar nicht. Schon im Interesse der eigenen Sicherheit, so warnen beispielsweise Experten der Gesellschaft für Technische Überwachung (GTÜ), gelte "die Vorsicht vor Kopfhörern aber auch für sie". Im Falle eines Unfalls ist zudem eine Mithaftung nicht auszuschließen.