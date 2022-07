Kopfball-"Biest" Popp: "Kein Schwein hat mit uns gerechnet"

Bei ihrer ersten Europameisterschaft steht Alexandra Popp gleich in einem Finale - und hat mit ihrer Spielweise daran entscheidenden Anteil.

Lange musste Alexandra Popp auf ihr allererstes EM-Spiel warten. 2013 und 2017 wurde die Kapitänin von Verletzungen ausgebremst - und diesmal wurde sie von einer Corona-Infektion zwischenzeitlich gestoppt. Rechtzeitig zum ersten Gruppenspiel gegen Dänemark war die 31-Jährige dann aber einsatzbereit und lieferte wie gewohnt ab.

Fünf Partien später führt Popp mit sechs Treffern - gemeinsam mit der Engländerin Beth Mead - die EM-Torschützenliste an. Dass es am Sonntag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) im Wembley-Stadion im Finale zum direkten Duell der Torjägerinnen kommt, daran hat Popp selbst größten Anteil.

Popps Qualitäten spielentscheidend

Das "Biest", wie Popp von Lena Oberdorf wegen ihres robusten Kopfballtores - das vierte im laufenden Turnier - zum 2:1-Endstand im ZDF-Interview bezeichnet wurde, hatte seine Qualitäten gegen Frankreich einmal mehr unter Beweis gestellt. Beim 1:0 wuchtete Popp den Ball per Fuß, beim entscheidenden 2:1 mit viel Anlauf per Kopf unter die Latte. Defensiv hielt sie außerdem die ebenfalls so kopfballstarke französische Kapitänin Wendie Renard in Schach.

Popp steht für eine Wucht, die gegen die körperlich präsenten Französinnen spielentscheidend war. Die Torschützin selbst gab sich bescheiden: "Gott sei Dank habe ich den Ball optimal getroffen, war nicht ganz so einfach." Vor allem nicht beim zweiten Treffer, als sich Popp gegen mehrere Gegenspielerinnen behaupten konnte. Aber wie Oberdorf passend umschrieb: "Poppi überragend geköpft mal wieder, einfach ein Biest da vorne drin."

"Kein Schwein hat mit uns gerechnet"

"Wir haben eine Wahnsinnspartie gespielt, haben alles reingeworfen", freute sich Popp über den Finaleinzug und schob noch nach: "Kein Schwein hat mit uns gerechnet."

Auch für Oberdorf ist der Finaleinzug noch etwas "surreal". Dennoch war der Blick der Deutschen bereits nach dem Spiel ganz klar auf Sonntag gerichtet. "Es gibt sicherlich auch noch ein Kaltgetränk, aber der Fokus geht aufs Finale. Wir wollen das rocken", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg.

Kaltgetränke und Fokus

Das erste Kaltgetränk gab es bereits kurz nach Spielschluss. "Ich habe sie gleich animiert den ersten Regenerationsshake zu nehmen", verriet Voss-Tecklenburg.

Nach einem möglichen neunten Europameistertitel dürfte am Sonntag das erste Kaltgetränk keine regenerativen Zwecke erfüllen müssen.