"Kopf-Arbeiter" Hofmann: Rekord - und neue Konkurrenz

Mit acht Treffern war er in seiner Premieren-Saison bester Torschütze des VfL Bochum. Rundum zufrieden aber ist Mittelstürmer Philipp Hofmann mit seiner Bilanz nicht.

Im zarten Alter von 29 Jahren tauchte Philipp Hofmann erstmals in der Bundesliga auf, nachdem er zuvor beim Karlsruher SC seine Treffsicherheit unter Beweis gestellt hatte. In der 2. Liga wohlgemerkt. Dort traf er jeweils zweistellig, eine Quote von zehn und mehr hatte er sich wohl insgeheim auch für die Bundesliga erhofft.

So formulierte er es jedenfalls in einem Gespräch mit dem kicker auf der Zielgeraden der Saison. Acht Tore hatte Hofmann bis dahin erzielt, er wollte mindestens noch zwei bis zum Saison-Ausklang schaffen und mit dem VfL ohne Relegation den Klassen-Verbleib eintüten.

Das mit dem Klassenerhalt gelang, mit einer zweistelligen Quote wurde es nichts, weil Hofmann in der Rückrunde insgesamt nur zwei Tore glückten. Nicht nur einmal ließ er Top-Chancen aus, blieb aber dennoch ein ganz wichtiger Faktor im Bochumer Spiel.

Hofmann: Der König der Lüfte

Gerade mit seiner Präsenz in der Sturmmitte ist der 1,95 Meter lange, kräftige Stürmer wichtig bei den Angriffen des VfL, weil er häufig weite Bälle per Kopf verlängert. Überdies ist er natürlich auch bei defensiven Standards ein Faktor; es ist beeindruckend, wie viele hohe Bälle er am eigenen Strafraum wegräumt.

Hofmann ist der König der Lüfte in der Bundesliga. 384 Zweikämpfe in der Luft hat er bestritten, deutlich mehr als die Nummer zwei der Liga, Union Berlins Kevin Behrens (325). Gewonnen hat er davon satte 211, bei Behrens waren es 177, bei allen anderen weniger.

Das ist eine beeindruckende Bilanz des Kopfarbeiters, der sich zur Saison 2023/24 aber auf neue Konkurrenz einstellen muss. Zwar verließ Silvere Ganvoula, ähnlich groß gewachsen wie Hofmann, den VfL; er hatte jedoch auch in der abgelaufenen Saison schon keine Rolle mehr gespielt.

Neue Konkurrenz im Bochumer Sturm

Einen guten ersten Eindruck dagegen hinterließ Moritz Broschinski, der bei seinen Joker-Einsätzen durchaus auftrumpfte. Der Stürmer, nach der Winterpause von Borussia Dortmund II gekommen, habe sich "prima entwickelt", lobt Trainer Thomas Letsch. Broschinski ist ein schneller Stürmer mit Zug zum Tor, der in der neuen Saison auf mehr Spielanteile hofft.

Ein ganz anderer Spielertyp ist Neuzugang Lukas Daschner, der zuletzt beim FC St. Pauli vor allem in der Sturmmitte eingesetzt wurde. Der gebürtige Duisburger ist technisch stark, spielte beim MSV auf der Zehn, wurde zuletzt bei St. Pauli mit neun Toren und sieben Vorlagen zum Topscorer.

"Lukas ist ein hoch veranlagter Offensivspieler, der sich in den letzten Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und seine Qualitäten in der vorigen Saison eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat", sagte Marc Lettau, Technischer Direktor des VfL Bochum. Wie auch immer, der Kampf um die Plätze im Angriff wird insgesamt deutlich intensiver als in der vorigen Saison.

Am 5. Juli nimmt der VfL Bochum das Training wieder auf, vom 23. bis 30. Juli bezieht die Mannschaft ihr Trainingslager in der Ferienregion Bruneck in Südtirol.