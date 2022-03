Kopf-an-Kopf: Fängt Geiger Kobayashi noch ab?

Für Hochspannung ist gesorgt: 66 Punkte beträgt der Rückstand von Deutschlands Skisprung-Ass Karl Geiger auf Konkurrent Ryoyu Kobayashi vor dem Showdown auf der Großschanze in Planica. Machbar, meint Bundestrainer Stefan Horngacher.

Planica im Blick: Karl Geiger hat am Wochenende noch die Chance auf den Sieg im Gesamt-Weltcup. IMAGO/GEPA pictures

Mal lag der eine vorne, mal der andere. Der deutsche Skispringer Karl Geiger und sein japanischer Gegner Ryoyu Kobayashi kämpften den ganzen Winter um die Führung in der Gesamtwertung. In den kommenden Tagen entscheidet sich nun, wer von beiden den Gesamt-Weltcup gewinnt. Und damit der beste Skispringer der Saison ist.

Kobayashi hat bisher insgesamt 1544 Punkte gesammelt, Geiger 1478 Punkte. Der Deutsche liegt also 66 Punkte hinten, die er noch aufholen kann. Bei jedem der beiden Wettbewerbe im Skifliegen am Freitag und Sonntag sind bis zu 100 Punkte zu holen. Beim Skifliegen sind die Schanzen höher und länger als beim Skispringen. Dadurch fliegen die Sportler besonders weit.

Gute Erinnerungen an Planica

"Es ist noch was drin", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher vor den Wettkämpfen in Planica im Land Slowenien. Für Geiger spricht, dass er auf der Schanze in Planica schon oft gut gesprungen ist. Dort wurde er vor zwei Jahren Weltmeister und gewann im vergangenen Jahr zwei Einzel-Wettbewerbe.