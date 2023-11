Die Hausherren nutzen die numerische Überzahl sofort und verkürzen noch vor der Pause! Eine Hereingabe von Ankersen landet am zweiten Pfosten beim komplett freien Diogo Goncalves, der umsichtig mit dem ersten Kontakt in die Mitte prallen lässt. Dort lauert der Norweger und schiebt das Leder in die Maschen.