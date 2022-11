Dortmund bezwingt Kopenhagen spät und steht in den Play-offs

Borussia Dortmunds Nachwuchs zieht mit dem 1:0-Sieg beim FC Kopenhagen in die Play-offs der Youth League ein. Lange lief es auf eine Nullnummer hinaus, bis Brunner in der 87. Minute den erlösenden Treffer erzielte.

Die Kopenhagener waren in den ersten 15 Minuten die dominierende Mannschaft. Nachdem Froholdt von Jorgensen steil geschickt wurde, schloss er zu zentral ab, sodass Ostrzinski reagieren konnte und die Führung für die Dänen verhinderte (3.). Nur drei Minuten später rutschte Sahsah an einer Hereingabe an den langen Pfosten von Jorgensen nur knapp vorbei und verpasste die nächste große Möglichkeit, die frühe Führung zu erzielen (6.). Der BVB konnte überhaupt nicht durchatmen und hatte in der neunten Minute Glück, dass Sahsah eine Flanke, die durch den gesamten Dortmunder Strafraum segelte, nicht verwerten konnte.

Rijkhoff hat die Großchance - Sahsah setzt Strafstoß ans Aluminium

Der Dortmunder Nachwuchs stabilisierte sich nach rund 15 Minuten und beruhigte das Spiel etwas. Kopenhagen kam nicht mehr so leicht in den Sechzehner der Borussen und tat sich schwer, Chancen zu erspielen. Seine erste gute Möglichkeit konnte der BVB durch Bamba verzeichnen (29.), bevor Rijkhoff nach einem Steilpass auf Kopenhagens Torhüter Dithmer zulief, an diesem jedoch scheiterte (39.). Kurz bevor Schiedsrichter Balazs Berke zur Halbzeit pfiff, waren die Schwarz-Gelben nochmal im Glück. Weil Aning eine Hereingabe mit der Hand blockte, gab es Strafstoß für die Dänen. Sahsah nahm sich der Sache an und knallte den Ball wuchtig an den linken Pfosten (44.). Kurz danach ging es in die Katakomben.

Brunner erlöst den BVB spät

Durchgang zwei begann mit einer Großchance für den BVB: Nach einem Bamba-Solo zog der 18-Jährige nach innen und setzte den Ball gefährlich aufs Kopenhagener Tor, sodass Dithmer den Ball gerade so noch an den rechten Pfosten lenken konnte (47.). Im Anschluss daran neutralisierten sich beide Mannschaften etwas und keine der beiden konnte große Möglichkeiten verzeichnen. Kleine Abschlüsse, wie der von Schlichting (67.) blieben ungefährlich. Lange passierte nichts, bis Rijkhoff in der 87. Minute eine Hereingabe aus dem linken Halbfeld auf Brunners Kopf brachte, der die Kugel per Bogenlampe über Kopenhagens Torwart Dithmer bugsierte und den BVB jubeln ließ.

In einem offenen Spiel waren die Dortmunder einmal mehr die effektivere Mannschaft und belohnten sich mit dem späten Treffer. Der BVB zieht mit dem knappen 1:0-Sieg an Kopenhagen vorbei und steht in den Play-offs der Youth League.