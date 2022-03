Kopacz: "Wir wissen, es sind nur einzelne Schritte"

Die Würzburger Kickers haben ein weiteres Lebenszeichen im Abstiegskampf gesendet. Durch den 3:1-Sieg gegen Borussia Dortmund II schöpfen die Unterfranken wieder Hoffnung auf den Klassenerhalt.

David Kopacz war wie in Wiesbaden auch gegen Dortmund mit einem Tor am Sieg beteiligt. IMAGO/Beautiful Sports

Eine Woche nach dem so wichtigen 1:0-Last-Minute-Sieg in Wiesbaden feierten die Kickers im Heimspiel gegen den BVB II einen weiteren Dreier. Dabei hatte die Partie mit einer eiskalten Dusche begonnen, nachdem die Gäste durch einen Standard früh in Führung gegangen waren. Doch darauf fanden die Würzburger die passende Antwort, Maximilian Breunig nutzte die erste Chance zum Ausgleich, David Kopacz legte noch vor der Pause nach und drehte das Spiel.

"Ich glaube einfach, dass die Jungs und alle im Umfeld an uns glauben. Letztendlich freut es mich, dass ich etwas zu geben kann", beschrieb der ehemalige Dortmunder, der schon den goldenen Treffer in Wiesbaden erzielt hatte, die Moral seines Teams bei "MagentaSport". "Die Mannschaft zahlt es den ganzen Leuten und sich selbst zurück. Wir wollen von Woche zu Woche anpacken und sehen, was drin ist."

Drin könnte am Ende tatsächlich doch noch der Klassenerhalt sein, wenngleich das rettende Ufer auch weiterhin fünf Punkte entfernt ist und sich das Tabellenbild durch den noch nicht rechtskräftigen Punktabzug für Türkgücü München sowie den noch ausstehenden Partien von Duisburg, Berlin und Zwickau verändern könnte. Aber am Dallenberg schöpft man neuen Mut, auch weil die Matchpläne inzwischen aufgehen - auch innerhalb der Partie, so wie gegen Dortmund.

Nachdem es den Unterfranken geglückt war, den frühen Rückstand in eine Führung zu verwandeln, gab Interimscoach Ralf Santelli seiner Mannschaft eine klare Herangehensweise mit auf den Weg: "Wir haben 2:1 geführt. Wir wussten, dass wir über einen Konter oder ein Standard ein weiteres Tor schießen", sagte der gebürtige Schwabe. Und Tatsache: Kurz vor Schluss köpfte Saliou Sané den Ball nach einer Ecke zum 3:1-Endstand in den Kasten. "Der Plan ging auf", freute sich Santelli, dessen Arbeit maßgeblich mit dem jüngsten Aufschwung in Verbindung gebracht wird.

"Er hat viele neue Impulse reingebracht", bestätigte Kopacz, der allerdings schon die kommenden Wochen und großen Herausforderungen im Blick hat. Schon am Freitag kommt es zum nicht weniger wegweisenden Heimspiel gegen die Kölner Viktoria. "Wir freuen uns einfach, dass es läuft, wie es läuft", sagte der 22-Jährige. "Aber wir wissen, es sind nur einzelne Schritte. Es müssen noch viele folgen."