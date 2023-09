Kopa-Trophäe: Musiala und Xavi fordern Bellingham heraus

Am Mittwochabend hat "France Football" erste Listen rund um den "Ballon d'Or" veröffentlicht. Bei den besten Jungprofis hat Jude Bellingham sicherlich große Chancen - allerdings auch überaus talentierte Herausforderer.

Seit 2018 wird die Kopa-Trophäe vergeben. Nach Kylian Mbappé (2018), Matthijs de Ligt (2019), Pedri (2021) und Gavi (2022) wird in diesem Jahr bereits zum fünften Mal der weltbeste U-21-Spieler des Jahres - bis zum 31. Juli unter 21 - geehrt. Um in die Liste der Nominierten aufgenommen zu werden, muss der Spieler mehr als die Hälfte der Partien seines Vereins in der Saison 2022/23 bestritten haben. In den vergangenen beiden Jahren, als Barcelonas Mittelfeld-Überflieger Pedri und Gavi triumphierten, wurde Bayerns Jamal Musiala jeweils Dritter.

Und auch fürs Kalenderjahr 2023 ist der deutsche A-Nationalspieler in der Verlosung. Neben Musiala stehen Balde, Vorjahressieger Gavi, Pedri (alle FC Barcelona), Eduardo Camavinga, Jude Bellingham (beide Real Madrid), Rasmus Höjlund (Manchester United), Antonio Silva (Benfica), Elye Wahi (Lens) und Leipzigs Xavi zur Auswahl.

Sehr gute Chancen dürfte sicherlich Bellingham haben, der nach starken Leistungen beim BVB die Schlagzeilen der letzten Wochen bei Real Madrid bestimmt. In seiner neuen Rolle hinter den Spitzen gelangen ihm an den ersten vier La-Liga-Spieltagen fünf Treffer, mit denen er größtenteils die Spiele zu Gunsten Reals entschied - so auch am vergangenen Wochenende gegen Getafe.

Bellinghams Raketenstart dürfte keine Rolle spielen

Bellingham schaffte es bis dato "nur" einmal unter die Top 3 - 2021 landete er hinter Pedri und vor Musiala. Stimmberechtigt sind übrigens ausschließlich frühere Gewinner des "Ballon d'Or", wobei seit 2022 die vorherige europäische Saison maßgeblich ist. Diesmal von August 2022 bis Juli 2023. Folglich dürfte Bellinghams Raketenstart bei Real gar keine Rolle spielen.

Hauptkriterien laut "France Football" sind: "Individuelle Leistungen sowie entscheidender und beeindruckender Charakter; kollektive Leistungen und Erfolge; Klasse und Fairplay." Die Stimmberechtigten vergeben an drei Talente eine Punktzahl von fünf, drei oder eins. Der Jungprofi, der die meisten Stimmen einsammelte, erhält die Kopa-Trophäe. Im seltenen Fall eines Gleichstandes liegt derjenige vorne, der häufiger mit fünf Stimmen bedacht wurde.