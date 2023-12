Kooperation greift erstmals: Flensburg holt Volz und verleiht ihn nach Dänemark

Die SG Flensburg-Handewitt verpflichtet zur neuen Saison Linksaußen Patrick Volz (24) und leiht ihn im Rahmen einer bestehenden Kooperation nach Dänemark aus.

Durch den Deal mit Patrick Volz wird die neue Kooperation zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem dänischen Erstligisten SönderjyskE mit Leben gefüllt. Bereits im Oktober hatten die Norddeutschen das neue Talentförderungsmodell vorgestellt, jetzt folgt mit Volz der erste Profi.

Der 24-jährige Linksaußen wurde in der Jugend der HSG Konstanz ausgebildet und durchlief dort alle Jugendmannschaften bis hin zur A-Jugend-Bundesliga. In der Saison 2017/18 machte Volz die ersten Schritte in der zweiten Liga. 2021 folgte dann der Wechsel zum HBW Balingen-Weilstetten. In der laufenden Spielzeit ist Volz mit 59 Treffern bester Schütze der Balinger und gehört damit zu den Top 10 der Liga auf Linksaußen. Bei den Flensburgern erhält er nun einen Vertrag bis 2028.

"Zuerst sind wir natürlich sehr glücklich über den frühzeitigen Vertrag mit Patrick. Er hat die ganze Spielzeit gut gespielt und wir sehen ein großes Potential in ihm", wird SG Trainer Nicolej Krickau zitiert: "Die Gespräche mit Patrick waren sehr gut und geben uns die Sicherheit, dass wir einen guten Spieler für die Zukunft verpflichtet haben."

Zunächst aber wird Volz im Rahmen der Zusammenarbeit der SG mit dem dänischen Klub SönderjyskE Handbold in der kommenden Saison in der Handboldligaen auflaufen - Spielpraxis und Erfahrungen auf einem noch höheren Niveau sind das Ziel.

"Beeindruckende Vision vom Verein": Volz freut sich auf SönderjyskE

"Es ist schon lange ein Ziel von mir gewesen, im Rahmen meiner Karriere auch Station im Ausland zu machen", erklärt Volz: "Dass das jetzt schon funktioniert, freut mich wahnsinnig. Ich bin sehr gespannt darauf, eine neue Liga kennenzulernen. Rasmus und Thomas haben mich mit ihrer beeindruckenden Vision vom Verein überzeugt und ich freue mich sehr darauf, mich persönlich aber auch handballerisch in Dänemark weiterzuentwickeln, bevor dann meine Zeit in Flensburg beginnt."

Gemeint ist mit Thomas Mogensen einer, der eine große SG-Vergangenheit vorweisen kann und nun Sportdirektor in seiner dänischen Heimat ist. Der einstige Weltklasse-Spielmacher ist von dem Volz-Deal überzeugt: "Ich bin mir sicher, dass das für alle Seiten, aber vor allem auch für Patrick ein sehr guter Karriereweg sein wird und freue mich darauf seine Entwicklung, aber auch die Entwicklung der Kooperation weiterzuverfolgen. Gemeinsam wollen wir zukünftigen Talenten aufzeigen, wie diese Zusammenarbeit gelebt werden kann."

Auch SG-Geschäftsführer Holger Glandorf lobt die "super Entwicklung", die Volz in Balingen genommen hat. "Es ist für ihn, aber auch für uns, eine großartige Möglichkeit, diese Entwicklung im nächsten Schritt bei SönderjyskE fortzusetzen", so Glandorf: "Durch die enge Verzahnung im Rahmen unserer Zusammenarbeit haben wir so die Chance, die kommenden Schritte von Patrick aus nächster Nähe zu begleiten und seinen weiteren Karriereweg gemeinsam mit ihm zu gestalten."

Volz denkt schon jetzt einen Schritt weiter. "Ich freue mich riesig, ein Teil der SG-Familie zu werden. Für diesen Verein spielen zu dürfen, ist für mich ein Traum, der in Erfüllung geht", gesteht er ein: "Bei meinem ersten Besuch in Flensburg habe ich mich gleich heimisch gefühlt. Die Atmosphäre in der Campushalle ist der Wahnsinn und ich freue mich darauf, gemeinsam mit der SG die Ziele zu erreichen."