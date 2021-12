Kontroverser Rams-Sieg gegen Seattle - Eagles dürfen hoffen

Zur ungewöhnlichen Zeit setzten sich die Los Angeles Rams am Dienstag gegen Seattle durch. Philadelphia bezwang Washington. Ein Überblick.

Die NFC hat nun vier Teams, die bei einer 10:4-Bilanz mit den Green Pay Packers (11:3) um den ersten Platz der Conference und damit ein Freilos in der ersten Play-off-Runde streiten. Im auf Dienstag verschobenen Spiel setzten sich die Rams mit 20:10 gegen die Seahawks durch und glichen nach Siegen mit NFC-West-Primus Arizona aus.

Nachdem Seattle kurz nach der Pause durch Running Back Deejay Dallas den ersten Touchdown der Partie erzielt und 10:3 geführt hatte, drehte Los Angeles die Partie durch zwei Touchdowns des wieder mal überragenden Receivers Cooper Kupp (136 Yards) - bis es zur entscheidenden Szene der Partie kam, als die Seahawks ausgleichen wollten und Dallas am Catch gehindert, L.A. aber nicht dafür bestraft wurde. So kamen die Rams wieder in Ballbesitz und sorgten durch ein Field Goal von Matt Gay für den 20:10-Endstand.

Nach Startschwierigkeiten: Eagles im Play-off-Rennen

Im Kampf um die Play-offs haben die Philadelphia Eagles ihre Ausgangslage stark verbessert und das Division-Duell gegen Washington mit 27:17 für sich entschieden. Beide Teams standen vor der Partie bei einer 6:7-Bilanz, nun liegt Philly in der Conference gleichauf mit Minnesota und New Orleans.

Nach zwei Turnovern zu Beginn und einem 0:10-Rückstand drehten Eagles-Quarterback Jalen Hurts (20/26, 296 Yards, TD, INT) und Co. auf und gewannen am Ende verdient gegen ein ersatzgeschwächtes Team aus der Hauptstadt. Washington musste auf Backup-Backup-Quarterback Garrett Gilbert vertrauen, der seine Sache ordentliche machte (20/31, 194 Yds), aber kein Comeback zustande brachte.