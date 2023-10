Kontroverse um Grifo - DFB-Schiri-Sprecher verteidigt Gelbe Karte

Statt früh vom Platz zu fliegen, wurde Vincenzo Grifo Freiburgs Matchwinner gegen Bochum - obwohl er sich über Rot nicht beschwert hätte. Aus DFB-Sicht lag jedoch keine Fehlentscheidung vor.

Was er mit dem ruhenden und nicht ruhenden Ball alles anzufangen weiß, demonstrierte Vincenzo Grifo am Samstag einmal mehr. Dass das Grätschen nicht zu seinen Vorzügen gehört, allerdings ebenso. "Dadurch, dass ich es nicht so oft mache, hat die Erfahrung mir vielleicht ein bisschen gefehlt", sagte der Offensivmann des SC Freiburg nach dem 2:1-Sieg gegen den VfL Bochum - den er in jeder Hinsicht bestimmte.

Zwischen seinem Assist zum 1:1 und seinem Elfmetertor zum 2:1 leistete sich Grifo ein Foul, das nicht nur die Bochumer Verantwortlichen zwingend mit Rot bestraft sehen wollten. Beim Versuch, einen VfL-Konter zu unterbinden, traf Grifo Cristian Gamboa rustikal voll im Knöchelbereich, erhielt von Schiedsrichter Tobias Reichel aber nur die Gelbe Karte. VAR Daniel Schlager schaltete sich nicht ein.

"Ich kam ein bisschen zu spät, will den Ball klären, Gamboa macht dann den Schritt nach innen. Ich treffe ihn am Knöchel. Ich kann mich nicht beschweren, wenn er mir die Rote Karten gibt", räumte Grifo nach dem Schlusspfiff ein. "Mit Gelb bin ich da sehr, sehr gut bedient. Der Schiri kam zu mir und meinte, das ist die letzte Verwarnung für heute. Deswegen habe ich mich in ein paar Situation zurückgezogen."

Am Ende hatten beide Beteiligten großes Glück: Gamboa, sich nicht verletzt zu haben, und Grifo, weiterspielen zu dürfen. Letzterer entschuldigte sich nach eigener Aussage zweimal bei Gamboa, hielt aber auch fest: "Ich bin der letzte Mensch, der jemandem wehtun möchte. Es gibt Jungs, die härter reingehen, die zweikampfstärker sind." Für Grifo, der in seiner Karriere zweimal Rot sah (2014 für Dresden, 2019 für Freiburg), war es tatsächlich das erste Foul in dieser Saison. "Ich wollte definitiv den Ball treffen und den Konter zu unterbinden."

Feuerherdt: "Für Gelb spricht das Trefferbild"

Doch wie kam Reichel darauf, es bei Gelb zu belassen - und Schlager darauf, Reichel nicht zu korrigieren? "Es gibt natürlich gute Argumente für eine Rote Karte - die Intensität, die Dynamik. Der Knöchel knickt ein bisschen zur Seite weg", sagte Alex Feuerherdt, Leiter Kommunikation und Medienarbeit der DFB Schiri GmbH, bei "Sky". Aber: "Was könnte für Gelb sprechen? Das sogenannte Trefferbild. Getroffen wird hier die Fußseite - der Schuhrand sozusagen. Und das Trefferbild ist tatsächlich ein Kriterium, welches für die Schiedsrichter wichtig ist. Wo wird getroffen: oberhalb oder unterhalb des Knöchels? Hier war es unterhalb, sodass die Feldentscheidung Gelbe Karte aus Sicht des Video-Assistenten noch akzeptabel war. Er hat aber auch gesagt, wenn die Feldentscheidung Rot gewesen wäre, dann hätte er auch nicht eingegriffen."

Aus Feuerherdts Sicht lag also kein Fehler des Schiedsrichterteams vor - was auch gegolten hätte, wenn es Rot gegeben hätte. "Solche Entscheidungen gibt es, wir können trefflich darüber diskutieren und uns darüber streiten."