"Kontrolliertes Spielen": Darum hat Rose Recht - Schlager entschied falsch

War es vor dem aberkannten 2:2 der Leipziger ein "kontrolliertes Spielen" von Union Berlins Aissa Laidouni oder nicht? Referee Daniel Schlager begründete seine Entscheidung mit der geänderten Regelauslegung - dabei hat RB-Coach Marco Rose die neuen Kriterien auf seiner Seite.

Yussuf Poulsens Tor zum 2:2 der Leipziger bei der 1:2-Niederlage gegen Union Berlin wurde wegen einer Abseitsposition von Timo Werner aberkannt, obwohl davor zuletzt Unions Aissa Laidouni am Ball gewesen war. Der Mittelfeldspieler hatte einen hohen Ball hinter dem Rücken mit der Hacke gespielt.

Für FIFA-Referee Daniel Schlager, früher selbst auf höherem Juniorenniveau als Fußballer aktiv, war es nach Intervention von VAR Tobias Reichel und eigenem Videostudium in der Review Area "kein kontrolliertes Spielen des Balls". Nur nach einer "kontrollierten, absichtlichen" Aktion des Gegners - dieser Zusatz präzisierte im Sommer 2022 die Regelauslegung des "absichtlichen Spielens" aus Regel 11 - ist eine Abseitsposition nicht strafbar. Ob die kontrollierte Aktion misslingt und dann wie im Falle von Laidouni unkontrolliert aussieht oder nicht, spielte keine Rolle.

Zum Thema Präzisierung der Richtlinien für die Unterscheidung zwischen "absichtlicher Aktion" und "abgefälschtem Ball" wurde von der internationalen, übergeordneten Regelbehörde IFAB das Zirkular Nr. 26 vom 27. Juli 2022 verfasst. Darin heißt es in der deutschen Version unter anderem: "Wenn der Pass, der Versuch, in Ballbesitz zu gelangen, oder die Befreiung durch den Spieler, der den Ball unter Kontrolle bringen könnte, ungenau ist oder misslingt, ändert dies nichts daran, dass der Spieler den Ball 'absichtlich' gespielt hat."

"Er will den Ball kontrolliert mit der Hacke klären", plädierte Rose auch mit Blick auf Laidounis Fähigkeiten als Bundesligaprofi und tunesischer Nationalspieler auf Fehlentscheidung. Auch wenn neben Schlager auch Union-Trainer Urs Fischer dagegenhielt und eine "unkontrollierte Bewegung" sah, stützt die große Mehrzahl der eigens für solche Fälle verfassten Kriterien Roses Auffassung.

Laidouni war unbedrängt, nicht in einem Zweikampf befindlich, klärte den Ball außerhalb des Strafraums mit Mitspielern im Rücken auch nicht in einer Abwehraktion in "höchster Not" und fälschte den Ball, der seine Richtung klar änderte, auch nicht ab. All das sind in einem DFB-Papier aus dem Sommer 2022 festgehaltene Kriterien für "kontrolliertes Spielen". Auch folgende dazu beschriebene Kriterien aus dem IFAB-Zirkular 26 sind erfüllt: "Der Spieler hatte klare Sicht auf den Ball und Zeit, seine Körperbewegungen zu koordinieren."

Auch Schiedsrichterchef Fröhlich ist sich nicht ganz sicher

Nichtsdestotrotz blieb Schiedsrichterchef Lutz Michael Fröhlich auch am Sonntag im Gespräch mit dem kicker dabei, Schlagers Entscheidung als vertretbar zu werten. Der 65-Jährige sagte aber auch, er verstehe "alle Argumente" in diesem Fall. Ganz sicher mit seiner Wertung ist sich Fröhlich offenbar nicht, denn er werde diese spezielle Szene, zu der es wegen der Hackenaktion auf Anhieb kaum Vergleichbares gibt, auch mit Verantwortlichen anderer Verbände, etwa dem englischen, besprechen und auf dem UEFA-Schiedsrichter Symposium im März zur Diskussion stellen.

Insgesamt entsprechen die aktuellen Auslegungsvorgaben dieser Regel nicht dem Sinne des Spiels, weil sie ohne Not zu mehr Abseitsstellungen führen und dadurch mehr Tore verhindern. Zudem wurden die Änderungen vorigen Sommer vom IFAB nicht sauber kommuniziert, es kam zu Nachträgen und dadurch unterschiedlichen deutschen Formulierungen in DFB- und IFAB-Papieren. Das machte es für die Schiedsrichter nicht einfacher, von den Bundesliga-Referees ist unter Verantwortung von Fröhlich dennoch eine einheitliche Linie und Handhabung zu erwarten.