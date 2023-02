Kontrolliertes Spiel? Roses trockene Antwort: "René Higuita - kennt ihr, oder?"

Der vermeintliche Leipziger 2:2-Ausgleich gegen Union Berlin - zugleich der Aufreger dieses Topspiels am Samstagabend - wurde wegen einer Abseitsstellung nach VAR-Eingriff aberkannt. Mit Recht? RB-Trainer Marco Rose hatte dazu eine glasklare Meinung und die hatte mit fußballerischem Können zu tun.

Seit verganenem Sommer gilt bei Klärungsaktionen verteidigender Spieler bezüglich möglicher Abseitsentscheidungen das sogenannte "deliberate play".

So steht im DFB-Regelheft zur Saison 2022/23 unter Regel 11 - Abseits: "Die Berührung des Balles durch einen Spieler der verteidigenden Mannschaft hebt eine Abseitsstellung nur dann auf, wenn es sich dabei um ein kontrolliertes (der geänderte Begriff; Anm. d. Red.) Spielen des Balles handelt, das nicht einer Torverhinderungsaktion entspringt [...]" Zuvor war hier anstelle von "kontrolliertes" das Wörtchen "absichtliches" aufgeführt.

"Ich verstehe es nicht ... ich verstehe es einfach nicht"

Nun die große Frage? Was war am Samstagabend in der 78. Minute der Fall, als der Berliner Aissa Laidouni ein langes Zuspiel mit der Hacke hinter seinem Rücken klären wollte, den Ball hernach zum im Abseits stehenden Timo Werner leitete und RB kurz darauf durch Joker Yussuf Poulsen zum zunächst geltenden 2:2 kam?

Für RB-Trainer Marco Rose war die Sache klar, wie der gebürtige Leipziger ausführlich im Interview mit "Sky" ausführte. Der 46-Jährige wisse ganz genau, dass es inzwischen nicht mehr um bewusst, sondern um kontrolliert gehe. Rose sei sich aber sicher, dass ein Spieler in der Bundesliga einen Ball mit der Hacke hinter dem Rücken durchaus kontrolliert spielen kann: "René Higuita - kennt ihr alle, oder? Habt ihr gesehen? So! Da fliegt der Ball - und der Spieler (Union-Profi Laidouni; Anm. d. Red.) will ihn mit der Hacke klären, richtig? Und er hat das sehr kontrolliert gemacht, weil er hat ihn getroffen und wahrscheinlich noch nen Konter eingeleitet damit."

Mit Higuita spielte der Coach der Sachsen auf den früheren kolumbianischen Nationaltorwart (fast 70 Einsätze) an. Der auf Vereinsebene für Real Valladolid oder Atletico Nacional Medellin aufgelaufene Keeper war dafür berüchtigt, lange Bälle teils auf der eigenen Torlinie mit einem Sprung samt bewusster wie kontrollierter Hackenaktion zu klären. Ein zur damaligen Zeit (1985 bis 2008 aktiv) damals schon spektakulärer Profi.

Rose hatte sein Meinungsbild damit aber erst angefangen, weiter "gemalt" wurde es wie folgt: "Jetzt muss mir einer erklären: Der Ball kommt und der Spieler will den Ball kontrolliert mit der Hacke spielen. Das ist für mich kontrolliert. Punkt. Jetzt stehen wir wieder hier, wir haben mal wieder den hier (den VAR; Anm. d. Red.) gesehen - und ich verstehe es nicht ... ich verstehe es einfach nicht."

Rose lädt Schiedsrichter quasi zum RB-Training ein

Sah sich die Szene vor dem 2:2 der Leipziger an - und erkannte den Treffer ab: Referee Daniel Schlager. IMAGO/Matthias Koch

Der Argumentation von Referee Daniel Schlager, der sich nach dem VAR-Eingriff die Szene selbst in der Review Area angesehen und seine Entscheidung gegen das 2:2 hinterher ebenfalls in einem Interview gerechtfertigt hatte ("Wenn ich am Ende die Bilder sehe, ist es für mich ein nicht kontrolliertes Spielen des Verteidigers"), konnte Rose ebenfalls nichts abgewinnen.

"In dem Moment, als er gesagt hat, dass er glaubt, dass der Ball nicht kontrolliert gespielt wird, weil er das nicht beherrscht … da bin ich wieder bei meinem Beispiel (von Higuita; Anm. d. Red.)", erklärte der Leipziger Trainer - und sprach quasi eine Einladung aus: "Die Jungs trainieren jeden Tag Fußball. Vielleicht sollte ein Schiedsrichter mal kommen und gucken, was wir so machen. Die Jungs können mit der Hacke jonglieren, ohne dass sie den Ball sehen - und zwar 20-mal, wenn sie wollen. Weil es Fußballer sind, weil sie den Job verstehen, weil sie den Job lieben. Mir kann keiner erzählen, dass der Spieler den Ball nicht kontrolliert spielen könnte."

Damit fand sein Plädoyer ein Ende nach dem 1:2 gegen die Eisernen nach zwischenzeitlicher 1:0-Führung, was zugleich die starke Serie von zuletzt 18 Pflichtspielen in Folge ohne Niederlage enden ließ. Rose wollte am Ende selbst nicht mehr groß über diesen Aufreger reden. Er schloss deshalb mit den Worten: "Machen wir doch mal Folgendes: Wir haben das Spiel verloren, wir sind enttäuscht, wir gratulieren Union Berlin, weil sie wieder eine tolle Leistung aufs Feld gebracht haben, weil sie wieder füreinander da sind, bis zur 90. Minute an sich geglaubt haben, und weil sie mega effektiv waren. Wir hätten es gern gewonnen, das haben wir nicht geschafft - und versuchen, nächste Woche wieder eine neue Serie zu starten. Ich glaube, da geht was bei uns."