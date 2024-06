"Kontinuität und Stabilität": Red Bull verlängert mit Perez

Er ist bei Oracle Red Bull die klare Nummer zwei, doch zuletzt hat es Gerüchte über einen möglichen Teamwechsel von Sergio Perez gegeben. Nun aber hat der Mexikaner allen Spekulationen ein Ende gesetzt.

Wie Red Bull am Dienstagabend bekanntgegeben hat, hat Perez seinen Vertrag um zwei Jahre bis zum Ende der Saison 2026 verlängert. Der ursprüngliche Kontrakt des aktuellen Vizeweltmeisters wäre am Ende dieser Saison ausgelaufen.

"Kontinuität und Stabilität sind für das Team wichtig", begründete Teamchef Christian Horner vor dem kommenden Rennen am Sonntag im kanadischen Montreal die Weiterverpflichtung von Perez. Der 34-Jährige und sein Teamkollege, der aktuelle Weltmeister Max Verstappen, zeichne "eine erfolgreiche und robuste" Zusammenarbeit aus, sagte der Brite.

Da der Vertrag von Verstappen noch bis Ende 2028 läuft, ist die Besetzung der Cockpits bei Red Bull damit auf Jahre hinaus klar.

Perez fährt seit der Saison 2021 für Red Bull, zuvor war der Mexikaner in der Formel 1 bereits für Sauber, McLaren, Force India sowie Aston Martin an den Start gegangen. Für den österreichischen Rennstall hat er bisher fünf Siege eingefahren, insgesamt stehen sechs Grand-Prix-Siege in seiner Vita. Damit ist Perez der erfolgreichste Mexikaner in der Geschichte der Königsklasse.

Allerdings gab es zuletzt Gerüchte um einen möglichen Tapetenwechsel von Perez. Denn obwohl dieser die Vorsaison hinter Verstappen als Zweiter beendet hatte, war die Lücke zu dem Niederländer meistens doch sehr groß. Der erfahrene Perez, der seit 2011 in der Formel 1 fährt und seitdem 265 Grand Prix' absolviert hat, liegt in dieser Saison in der WM-Wertung nur auf Rang fünf, der Rückstand auf Verstappen beträgt nach acht von 24 Rennen bereits satte 62 Punkte.

Horner: "Wir haben Vertrauen in Checo"

Doch von möglichen Alternativen, die sich nach dieser Saison hätten ergeben können, waren die Red-Bull-Bosse nicht überzeugt und setzten deshalb auf Bewährtes. Zumal Perez mit drei zweiten Plätzen stark in die Saison gestartet war, dann aber nachließ.

"Die letzten Rennen waren hart", erkennt auch Horner die aktuellen Probleme von Perez. Allerdings ist der Brite davon überzeugt, dass der Mexikaner wieder zu der Form von Beginn der Saison zurückkehren wird: "Wir haben Vertrauen in Checo (Perez; Anm. d. Red) und freuen uns auf seine Rückkehr zu seiner bewährten Form und Leistung, die wir so oft sehen."