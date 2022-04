"Kontinuität und Identifikation": Lieberknecht bleibt Lilien treu

Darmstadts Cheftrainer Torsten Lieberknecht hat sein Arbeitspapier bei den Hessen vorzeitig verlängert.

Lieberknechts Vertrag bei den Lilien hatte eine Gültigkeit bis 2023. Nun hat der Erfolgstrainer der Darmstädter seinen Kontrakt vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2025 verlängert.

"Vom ersten Tag an habe ich mich in der Stadt und im Verein sehr wohlgefühlt. Meine Hoffnungen und Erwartungen an den Klub sowie meine Aufgabe hier haben sich bestätigt", wird Lieberknecht auf der Vereinswebsite zitiert. "Die Arbeit mit allen Verantwortlichen ist sehr vertrauensvoll und die Art und Weise, wie der Klub in der Stadt gelebt wird, imponiert mir total. Ich hatte schon mehrfach betont, dass ich so lange wie möglich für einen Verein arbeiten will, wenn ich mich mit ihm identifiziere. Da dies bei Darmstadt 98 der Fall ist, war für mich schnell klar, dass ich den Vertrag verlängern möchte."

Lieberknecht übernahm das Amt bei den Lilien zu Saisonbeginn und klopft als derzeit Tabellenvierter ans Tor zur Bundesliga. Der Rückstand auf Platz zwei beträgt aktuell drei Punkte, der auf Rang drei zwei Zähler.

"Wir haben Torsten im vergangenen Jahr mit der Überzeugung geholt, gemeinsam die nächsten Schritte in der Entwicklung unserer Mannschaft zu tätigen und unsere moderne, aktive Spielweise weiter zu festigen. Das ist hervorragend gelungen, weshalb es für uns nur konsequent ist, den eingeschlagenen Weg mit ihm ligaunabhängig fortzusetzen", sagt der Sportliche Leiter Carsten Wehlmann. "Torsten und allen Verantwortlichen hier ist es wichtig, von Kontinuität und Identifikation nicht nur zu reden, sondern sie auch zu leben. Das hat die Gespräche über eine vorzeitige Verlängerung einfach gestaltet und ermöglicht dem gesamten Verein nun wichtige Planungssicherheit."