Kontinuität und de Paul: Atletico im Check

Als amtierender spanischer Meister geht Atletico in die neue Saison - und hat gar keine so schlechten Chancen den Titel zu verteidigen. Coach Diego Simeone hat sich erneut zum Verein bekannt und einen interessanten Mann dazubekommen. Atletico im kicker-Check.

Am Ende hatte Atletico knapp die Nase vorn vor Real Madrid. Die Rojiblancos verwiesen den Stadtrivalen und den FC Barcelona auf die Plätze und holten sich die erste Meisterschaft seit 2014. Und auch wenn die Buchmacher die Mannschaft von Diego Simeone in Sachen Titelchancen nur auf Platz drei hinter Real und Barça sehen, stehen die Chancen auf eine erneute Meisterschaft alles andere als schlecht.

Denn während die beiden Schwergewichte in Spanien mit bitteren Abgängen (Lionel Messi, Sergio Ramos, Raphael Varane) zu kämpfen haben, hat Atletico alle wichtigen Spieler weiter an Bord. Der Verein setzt auf Kontinuität. Das sieht man auch daran, dass der Vertrag von Erfolgstrainer Diego Siemeone um gleich drei Jahre verlängert wurde. Es passt einfach bei den Colchoneros, das zeigte nicht zuletzt die vergangene Spielzeit, die mit dem Titel gekrönt wurde.

35 Millionen Euro für de Paul

Zweimal hat der Meister auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Zum einen kam Marcos Paulo ablösefrei aus Fluminense, zum anderen legten die Rojiblancos 35 Millionen für Rodrigo de Paul auf den Tisch, der zuvor in Italien bei Udinese spielte. Damit ist der Simeone-Elf ein spannender Transfer gelungen, denn der 27-Jährige ist ein sehr flexibler Spieler, der sich im Mittelfeld zu Hause fühlt. Er kann sowohl abräumen als auch mal den entscheidenden Pass spielen, wie man im Finale der Copa America, das Argentinien mit 1:0 gegen Brasilien gewann, sehen konnte. De Paul, der mit dem Selbstvertrauen aus dem Titelgewinn mit dem Nationalteam nach Madrid kommt, fand in der Spitze Angel di Maria, der den entscheidenden Treffer besorgte.

In Sachen Abgängen haben den Vereine keine Spieler verlassen, deren Abgang weh tut. Stürmer Nicolas Ibanez wechselte nach Mexiko, Außenbahnspieler Vitolo wurde nach Getafe verliehen, dazu endeten die beiden Leihen von Lucas Torreira und Moussa Dembelé.

Bleibt Suarez torhungrig?

Die Garanten für den Erfolg sind also weiterhin da. Hinten wird wie gewohnt Jan Oblak den Kasten zunageln, er kann sich dabei auf seine gewohnt sichere Defensive um die Kanten Stefan Savic, Mario Hermoso und José Gimenez verlassen. Im Mittelfeld ordnen weiterhin Koke und Saul Niguez das Spiel, auch Allrounder Marcos Llorente ist noch da. Und vorne? Da hofft Atletico natürlich, dass Luis Suarez weiter torhungrig bleibt. In seiner starken Debütsaison gelangen dem Uruguayer gleich 21 Treffer, das bedeutete Platz vier in der Torjägerliste. Aber durch den Weggang von Messi aus Spanien hat natürlich auch Suarez eine erstklassige Chancen auf den Pichichi, also den Titel des besten Torjägers aus La Liga.

Neben Suarez richten sich die Augen natürlich unter anderem weiter auf Joao Felix. Das Supertalent aus Portugal deutete immer wieder seine Klasse an, die große Konstanz im rot-weißen Dress ging ihm allerdings noch ab.

Kurz gesagt: Atletico ist ein eingespieltes Team mit einem exzellenten Trainer und hat im Mittelfeld mit de Paul einen richtig guten Spieler dazubekommen. Auf den ersten Blick spricht nichts gegen eine Titelvereidigung. Denn Barcelona muss sich nach dem Messi-Abgang noch finden und Real hat nicht nur in der Innenverteidigung ohne Ramos und Varane eine Baustelle.